Vnete oči nam lahko pokvarijo dopust

Razdražene, suhe, solzne, pordele ali celo vnete oči: žal nič kaj redke težave, ki nas poleti zaradi zmanjšane previdnosti najraje doletijo na dopustu.

Zaščita vse leto

Zelo pogosto nam jo zagode konjunktivitis oziroma vnetje očesne veznice, tegobo pa povzročajo različni dejavniki, od morske ali klorirane bazenske vode do vetra in alergenov ter mikrobov, ki jih nehote oziroma zaradi pomanjkljivega umivanja rok vnesemo v oko. Od vrste konjunktivitisa, ki ga opredelimo glede na izcedek, je odvisno tudi zdravljenje, tako poznamo virusnega, bakterijskega in alergijskega. Nihče se poleti ne more izogniti močnim sončnim žarkom, prevelika količina UV-sevanja v kratkem obdobju pa je lahko kriva za fotokeratitis. »Simptomi so bolečina, rdeče oči, občutek tujka, občutljivost za svetlobo in močno solzenje,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Na srečo je to kratkotrajno (nekaj dni) in navadno ne povzroča trajne poškodbe vida.«

Izpostavljenost majhnim količinam UV-sevanja v obdobju nekaj let povečuje možnost pojave sive mrene.

Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju in svetlobi krajših valovnih dolžin pa je lahko bolj resna, svari: »Znanstvene študije kažejo, da izpostavljenost majhnim količinam UV-sevanja v obdobju nekaj let povečuje možnost pojave katarakte ali sive mrene, ki je najpogostejši vzrok slepote.« Zaščita pred soncem je nujna vse leto, poleti pa mora biti še bolj temeljita, poudarja: »Priporočljivo je nositi sončna očala skozi vse leto, tudi v oblačnih dneh, saj tudi takrat lahko UVA-svetloba poškoduje oči. Stekla na sončnih očalih poznamo v različnih odtenkih, od nevtralno sivih, zelenih ali rjavih, ki običajno ponujajo najlepšo sliko, a z leti izgubijo učinkovitost in se poškodujejo, zato je sončna očala treba zamenjati vsakih nekaj let. Ne pozabite tudi na druge varnostne ukrepe, zlasti v poletnih mesecih, tako priporočamo nošenje klobuka in izogibanje soncu med 10. in 16. uro.«

Otroke raje v senco

Ponudba sončnih očal na trgu je izjemna, izbiramo lahko med najrazličnejšimi izdelki, od športnih do modnih, od cenovno ugodnih do pregrešno dragih. A ključno je, da imajo očala sposobnost absorbiranja in blokiranja 99 do 100 odstotkov UVA- in UVB-svetlobe, da imajo dovolj velika stekla, da zaščitijo čim večje območje okoli oči in vek, svetuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Priporočljivo je, da so sončna očala tudi odporna proti udarcem ter imajo polarizirane leče, ki odpravljajo odseve, še posebno pri vožnji ali ob morju. Posebno pozornost in zaščito si zaslužijo otroci, saj imajo zelo nežno strukturo očesa in zelo prozorno lečo in so toliko bolj občutljivi za UV-žarke. Izogibanje sočni svetlobi je zlasti poleti zanje nujno, na soncu pa jih zaščitimo še z ustreznimi pokrivali, senčniki in tudi očali. Otroci, ki že imajo očala z dioptrijo z organskimi stekli, imajo že vgrajeno tudi UV-zaščito.«

Leče gojišče bakterij

A kot rečeno, naše oči niso na udaru le zaradi sonca. Kratkoročne težave lahko povzroča tudi klorirana ali morska voda, sploh če plavamo brez plavalnih očal oziroma maske. Očesna veznica je takrat izpostavljena vodi, v kateri se ne moremo izogniti znoju drugih kopalcev, urinu, delcem kože, bakterijam in odplaknjenim kozmetičnim sredstvom ter bakterijam, ki lahko povzročijo srbenje in pekoč občutek v očeh, sploh pa morajo posebno pozornost skrbi za oči nameniti uporabniki kontaktnih leč. Te lahko namreč postanejo gojišče bakterij, ki se več ur zadržujejo med lečo in očesno površino ter povzročajo veliko škodo in posledično preglavice, ki nam lahko zagrenijo dopust. Po vsakem kopanju se zato oprhajmo in tako preprečimo, da bi s telesa in z rokami v oko zanesli umazanijo in različne mikrobe ter kemikalije, z mlačno vodo pa temeljito speremo tudi oči. Oči nikoli ne mencamo, če pa se težave vendarle pojavijo, jih pomirimo s hladnim obkladkom, ki bo ublažil neprijeten občutek, uporabimo pa tudi kapljice, s katerimi jih izperemo.

Stran od klimatske naprave

Oči lahko razdražijo tudi druge okoliščine oziroma dejavniki. Na primer nepogrešljiva klimatska naprava, ki nam hladi avtomobil, pisarno, morda tudi dom. A izsušena očesna veznica in roženica sta nepogrešljivi posledici hlajenja prostora, v katerem se zadržujemo, kar škoduje solznemu filmu. Tudi na letalu, če potujemo z njim, je zrak zelo suh, zagodejo pa nam jo lahko še športne dejavnosti na prostem, sploh v vetrovnem vremenu. Tudi tu nam bodo priskočile na pomoč vlažilne kapljice, predvsem pa je nujna preventiva oziroma izogibanje izvoru težav.