Vilma Bukovec je s petjem ušla smrti

Vilma Bukovec Kambič je bila operna primadona. Dolenjci in Belokranjci je niso pozabili. Tako so v Trebnjem pripravili Vilmin večer, glasbeno-gledališki dogodek v spomin na rojakinjo, operno pevko svetovnega slovesa in dolgoletno prvo damo ljubljanske Opere. V središču prireditve je bila predstavitev dediščine velike rojakinje, ki je svojemu rojstnemu kraju zapustila številne predmete, kostume in dopise, ter približati opero mlajšim rodovom. Večer so soustvarili umetnice in umetniki, ki so presegli meje lokalnega okolja in ki s svojim ustvarjanjem žanjejo uspehe doma in na tujem. Izbrane arij...