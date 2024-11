Veliki načrti zmagovalca MasterChefa

Zmagovalec letošnje sezone MasterChef Slovenija Luka Pangos je mož z velikimi načrti. Njegova zmaga v jubilejni sezoni priljubljene kuharske oddaje ni bila naključna, saj je s predanostjo in željo po učenju od prve oddaje neverjetno napredoval, ves čas presegal samega sebe in ustvarjal krožnike, ob katerih so onemeli celo sodniki. Simpatični Koprčan si je z osvojenimi 50 tisočaki izpolnil veliko željo, in sicer sta z dekletom Sarah kupila kmetijo v okolici Laškega, ki sta jo že začela obnavljati in uresničevati svoje načrte. Pot do nje ni bila lahka, pravi 29-letnik, ki se mu je v zadnjem letu življenje obrnilo na glavo. Vse skupaj se je začelo lani, ko je ugotovil, da delo od devetih do petih ni zanj.

V finalu je premagal Štajerko Klaro Šmigoc. FOTO: Pop TV

»Sprva sem šel na štirinajstdnevni dopust, saj sem bil na robu izgorelosti, po vrnitvi pa sem ugotovil, da moj doprinos podjetju ni takšen, kot bi moral biti. Odpoved v agenciji je od mene zahtevala veliko poguma. Bil sem brezposeln in šel sem na vse ali nič. Medtem ko sem premišljeval o tem, kako naj zakorakam po kulinarični poti, in me je bremenila misel, da bi moral spet nekje začeti znova, se je prijava v MasterChef ponudila kot odlična rešitev. Prej sem dvomil o svojem znanju in se bal pustiti vse za sabo, tokrat pa sem enostavno moral zgrabiti priložnost.«

Želita si biti samooskrbna

Priložnost je zgrabil in jo izkoristil, osvojil glavno nagrado in začel uresničevati svoje sanje. »Vedno sem rad kuhal, toda zadnjih nekaj let sem to počel še intenzivnejše in kuhanje je zame postalo odlična terapija. V meni se je prebudila ogromna ljubezen in v nekem trenutku sem dojel, da sem pravzaprav odkril svojo največjo strast,« pravi o ljubezni do kuhanja.

Zmaga v kuharskem šovu mu je omogočila, da bo svoje sanje lahko čim prej uresničil. FOTO: POP TV

Kmetija bo postala njun dom, saj se želita umakniti iz mesta, kjer sta odraščala. »Želiva se odmakniti od sodobnega potrošništva in živeti samooskrbno in v miru. Sanjava o nasadih, kokoših, kozah, ovcah, pozneje celo kakšni kravi in konju. Ne želiva si intenzivnega kmetijstva, temveč si želiva ustvariti ekosistem, kjer bova živela v stiku z naravo,« pravi Luka.

Delo na podeželju mu ni tuje, saj je od mladih nog pomagal na kmetiji pri babici na Štajerskem. FOTO: osebni arhiv

Zdaj sta postavila okvirno časovnico in nadarjeni mladi kuhar je razkril, da se bosta na kmetijo preselila čez približno tri leta, čez pet let si želita imeti na njej redne goste, čez šest let pa načrtujeta delavnice tudi za otroke, ki bodo lahko na pristen način občutili življenje na podeželju. »Organizirati si želim kuharske delavnice, ki ne bi bile povezane le s kuhanjem in tehnikami, temveč s celotno izkušnjo na kmetiji,« še pove zmagovalec MasterChefa. In kje se vidi čez deset let? »Želim si biti vsaj 80-odstotno samooskrben!« pravi odločno.