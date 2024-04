Včasih je za znanstveno odkritje dovolj le kladivo

Znanstveniki, ki so proučevali kompleksne habitate sedimentov Velikega slanega jezera v Utahu, so že dolgo slutili, da tam živijo ogorčice oziroma nematode, znane tudi kot okrogli črvi, vendar jih nihče ni našel – do zdaj. Novo odkritje nakazuje, da bi lahko znotraj Velikega jezera obstajala cela mreža skritega življenja.

Trpežna bitjeca

Profesor in podoktorski študent, oborožen s kladivom, sta se lotila mikrobialitov, grebenom podobnih struktur iz kalcijevega karbonata, ki prekrivajo približno petino jezerskega dna, in pri tem našla na tisoče drobnih črvov, ki živijo tam. Razbijanje mikrobialitov je razkrilo več vrst črvov, ki jih zdaj lahko prištejemo k edinima dvema znanima večceličnima bitjema, ki živita v izjemno slanih vodah: solinskemu rakcu (vrsta Artemia) in ličinki muhe slanarice (vrsta Ephydra).

Vzorec mikrobialita, v katerem so našli ogorčice. FOTO: Univerza v Utahu

Ogorčice so znane po svoji sposobnosti preživetja v tako rekoč katerem koli življenjskem okolju in predstavljajo najštevilnejše večcelične organizme na svetu z 250.000 različnimi vrstami. Veliko slano jezero v Utahu ima približno 15-odstotno slanost v južnem kraku, severni krak pa ima okoli 30-odstotno slanost, zaradi česar je eno najbolj slanih vodnih teles na Zemlji. Slanost na območju, kjer so našli ogorčice, je okoli 20-odstotna, zaradi česar je to najbolj slano okolje, v katerem so jih kdaj našli.

Nematode so znane po svoji sposobnosti preživetja v tako rekoč katerem koli življenjskem okolju.

Kje so meje življenja?

»Kje so meje življenja? V kakšnem okolju lahko živali dejansko preživijo? To zbuja veliko domišljije o drugih planetih, kjer bi lahko našli kompleksna večcelična bitja,« je izjavil profesor Michael Werner, glavni avtor raziskave, objavljene v strokovni reviji Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Da bi preizkusili, kako odporni so črvi v svojem slanovodnem habitatu, je ekipa hranila polovico skupine z njihovo običajno prehrano, drugo polovico pa z bakterijami iz jezera; bakterije živijo v predelu jezera, kjer je 50-krat bolj slano kot v okolju črvov. Po 24 urah so bili črvi, ki so jedli bakterije, še vedno živi, ​​tisti, ki so jedli običajno hrano, pa so poginili zelo hitro po zaužitju.

Vodja raziskave prof. Michael Werner je navdušen nad odkritjem. FOTO: Univerza v Utahu

»Nismo pričakovali, da bo delovalo, a je,« je poudaril Werner. To nakazuje, da lahko bakterije pomagajo ogorčicam pri prilagajanju na zelo slane življenjske razmere, čeprav bo za to potrebnih še več raziskav za identifikacijo vseh mehanizmov njihovega preživetja. Raziskovalci domnevajo, da se ogorčice hranijo z bakterijami, ki se razvijajo na mikrobialitih. Ugotovili so tudi rahlo pozitivno povezavo med prisotnostjo arzena in številnostjo nematod. Iz tega sklepajo, da so ogorčice pridobile tudi zaščito pred ultravijoličnim sevanjem in dehidracijo.

»Nenehno odkrivamo neverjetna dejstva o tem jezeru, ki pred našim pragom leži že 170 let,« je dejal biolog z univerze Brigham Young v Utahu Byron Adams, vodilni strokovnjak za ogorčice in svetovalec pri študiji. »To je neverjeten ekosistem, ki ga poskuša​ prof. Werner bolje razumeti.«