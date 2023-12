Vas drugi smučarji pogosto prehitevajo, čeprav imajo na videz manj moči in kondicije?

Na začetku sezone teka na smučeh pametna kombinacija različnih treningov naredi razliko. Vas drugi smučarji pogosto prehitevajo, čeprav imajo na videz manj moči rok in splošne kondicije? Potem je skrajni čas, da nehate samo divjati po progi in začnete trenirati z glavo.

Drsenje. Preprosto, a pomembno dejstvo: sneg je gladek in spolzek, a tekaška proga nikoli ni povsem ravna. Kar pomeni, da ravnotežje odloča o tem, ali lahko po začetnem odrivu še dolgo drsite na eni smučki ali pa se hitro in nestabilno prevrnete nazaj na drugo smučko. Preproste vaje drsenja je zato treba vključiti v trening teka na smučeh v vsej sezoni.

Nadzor nad samim seboj. Mnogi ljubiteljski smučarji tekači med treningom samodejno drsajo z visoko intenzivnostjo in visokim srčnim utripom. Zato je vredno preveriti stopnjo intenzivnosti med zmerno neprekinjeno vadbo z merilnikom srčnega utripa in na primer opraviti vadbo, pri kateri srčni utrip ne presega približno 80 odstotkov maksimalnega srčnega utripa.

Dodajanje intervalov. Medtem ko je osredotočanje na osnove koristno, je prav tako pomembno, da občasno stopite na plin in hitro drsate. Najlažji način za dvig srčnega utripa je drsanje s fartleki ali intervali. Postavite si cilj, do katerega boste držali čim višji tempo. Potem nadaljujte počasneje, dokler se vam srčni utrip ne povrne v normalo.

Menjava tekaških korakov. Izkušene tekače na smučeh prepoznamo po tem, da lahko gladko izmenjujejo vzorce korakov glede na teren in niso stalno v istem načinu. Pojdite na tečaj in se naučite treh korakov. Najprej simetričnega: en odriv s palicama za dve drsenji s smučmi – to je klasika drsanja za ravnino. Asimetrični korak je najboljši na zahtevnem in/ali strmem terenu. Ena roka je vodilna in sega naprej. Soročno odrivanje: palici služita za odriv pri vsakem odrivu. Korak se uporablja na rahlo vzpenjajočem se terenu. Znati morate vzdrževati ravnotežje na eni smučki in drseti na eni nogi.

Opazujte lastno tehniko. Kako iztegnjene so vaše roke, kako upognjen je zgornji del telesa, kako dolgo drsite? Začutite, kateri teren je za vas najtežji, in se osredotočite nanj. Osredotočite se na svoje slabosti. Ali vedno tečete z isto vodilno roko in palico na isti strani? Ali hitro izgubite ravnotežje, ko naredite asimetrični korak? Vaja dela mojstra, a brez učitelja teka boste težko napredovali.

Dobra oprema. Pri teku na smučeh ne prinese le večje hitrosti, ampak je preprosto bolj zabavna. Kdor že več let uporablja iste smuči, bi si morda moral izposoditi nov model in se nato odločiti, ali bo ostal pri preizkušeni opremi ali bo investiral v novo.

Spusti. Stabilna drža na tekaških smučeh je v prvi vrsti preprečevanje padcev. Poiščite odsek za spust in ciljno vadite spust. Pa plug z obema nogama, plug z eno nogo in plužni zavoj.

Jesti in piti. Tek na smučeh je vztrajnosten šport, zato lahko tekanje v belem traja od dve do tri ure. Ne pozabite med dolgimi treningi s seboj nositi tekočine in hrane ali načrtovati postanka v restavraciji.