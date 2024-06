V Šentvidu pri Lukovici so blagoslovili pivo, na trgu kuhali golaž

Sejem bil je živ. Kako bi le bilo drugače, ko se sv. Vida god je slavil. Tako nekako bi na kratko opisali nedeljo v Šentvidu pri Lukovici. Tisti bolj verni so šli k maši, ki jo je ob desetih zjutraj končal domači župnik Bernard Rožman. Okoli cerkve sv. Vida pa je bilo pestro, marljivi domačini, zbrani v Turističnem društvu Sv. Vid, so pripravili stojnice, ki so jih zasedli rokodelci, kmetje, čebelarji, oljarji, manjkala ni ribniška suha roba. Sredi trga je bilo pol ducata ekip, ki so imele ob sebi kotliček. Po poti proti trgu je obiskovalce po nosu nežno požgečkal vonj pražene čebule. Teh šest ekip se je jelo meriti v kuhanju golaža, ko je v zvonu cerkve odbilo deset, se je prikazal župnik, ob njem mati županja Olga Urankar; izrekla je zahvalo TD Sv. Vid, ker se trudi z dogodki, ki popestrijo utrip v občini.

Župnik Bernard Rožman je vešče izbil čep in blagoslovil pivo. FOTO: Drago Perko

»Molimo, bratje in sestre, ter vdano prosimo Boga in našega zavetnika sv. Vida, naj blagoslovi to pivo njemu v čast in da ga bomo s pravo mero uživali,« je med drugim povedal župnik Bernard, ko je blagoslovil sejem, sejmarje, obiskovalce pa še golaž in pivo. Ko je to storil, je stopil do kočije in s kijem udaril po sodu – tako, da je pivo ven udarilo, čez nekaj trenutkov pa steklo po grlu.

Včasih vlekli vrvi

Na stojnicah so šle borovnice za med. FOTO: Drago Perko

»Sv. Vid je tudi zavetnik pivovarjev, zato smo se mu danes poklonili. To je domača ponudba naše lokalne pivovarne Rokovnjač, gre za doma varjeno pivo. Letos bo že četrtič, ko ga blagoslavljamo, letos je tudi četrtič, ko pripravimo tekmovanje v kuhanju golaža. Prej je bilo ob sejmu glavna atrakcija Vidove nedelje vlečenje vrvi. Vasi so med sabo tekmovale in se borile za prehodni pokal, v zadnjih letih je to izzvenelo,« pove Matevž Kotnik, ki z marljivo ekipo od 2013. pripravlja Vidov sejem. Lani so program popestrili s tekmovanjem metanja škornja – tako to idejo kot blagoslov piva je predlagal Sašo Kašnik, član TD Sv. Vid.

Najboljši v kuhanju golaža in metanju škornjev FOTO: Drago Perko

»Drugič sodelujemo, drugič kuhamo skupaj,« je ekipo golažekuharjev predstavil Igor, ki je z Miho in Katjo združil moči v ekipi Šentviške korenine. »Meso in čebulo smo dobili ob prijavi, potem pa se lotili dela. Začeli smo s čebulo, ki mora biti sicer v razmerju 1:1 z mesom. Golaž smo kuhali na ognju, to je del naše tradicije,« so povedali. Zmago so odnesli Parketarji v postavi Boštjan Novak, Igor Novak in Tomaž Kveder, golaž je bil po 13. uri na voljo za vse obiskovalce. V metanju škornjev je pri odraslih zmagala skupina Mladi prevojski fantje, pri otrocih pa Smrkci. Dodajmo, da so v petek, na začetku Vidovih dni, obiskovalci prisluhnili klapi Sidro.