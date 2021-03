V nedeljo prihaja črvja luna

Ker je tudi prva polna luna, ki se bo zgodila po pomladnem enakonočju 20. marca, je marčevska polna luna imenovana tudi velikonočna. To pomeni, da njen datum določa datum velike noči (ki bo 4. aprila)! O polnih lunah in njihovih tradicionalnih imenih smo sicer govorili že pred časom. Kaj vam prinaša? Zadnja polna luna v zimskem letnem času se zgodi v marcu, črvja luna pa se imenuje zaradi deževnikov, ki se pojavijo ob koncu zime, ko se tla spomladi segrejejo. To vabi mnoge ptice, da se nahranijo, kar je pravi znak pomladi! Alternativna razlaga tega imena prihaja od kapitana Jonathana C...