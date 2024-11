V Ljubljani je staro in mlado preigravalo najbolj priljubljene videoigre

Minuli konec tedna je v prostorih Media Centra ljubljanske Cvetličarne potekala velika igričarska fešta, imenovana Gaming Terminal 2024. Tridnevni dogodek je potekal v organizaciji portala HOP.si v navezi s spletno trgovino Mimovrste, k sodelovanju pa so privabili še vrsto partnerjev, kot so Valu, PCPlus, Lenovo, Logitech, Razer, Microsoft, LG, UVI, Woop, FS5, 32DS, Hisense in GameBoost. Vsak je imel svojo stojnico, kjer so kazali najnovejše izdelke in storitve, hkrati pa so imeli tudi lastne zabavne preizkušnje, na katerih so podelili več kot tisoč nagrad in nagradic.

Kmetijski simulator je dejansko zelo priljubljena igra. FOTO: Staš Ivanc

Za obiskovalce je bila na voljo vrsta računalnikov za igranje najnovejših iger, na katerih je staro in mlado preigravalo najbolj priljubljene igre, med katerimi je bil seveda tudi Fortnite, manjkale niso preizkušnje v navidezni resničnosti, dirkalni in letalni simulatorji, poleg že vsem dobro znane Sonyjeve konzole playstation 5 pa se je dalo igrati tudi z novim zmogljivejšim playstationom 5 pro, ki je ravno dobro prišel na police trgovin; ena od konzol je bila priklopljena na gromozanski Hisensov televizor s stopalčno diagonalo zaslona (dva metra in pol).

Sejem bil je živ

Na glavnem odru so se ves čas odvijale aktivnosti, ki so jih vodili domači in tuji igričarski mojstri in vplivneži, kot so znani slovenski gamer Wortex ter balkanska youtube vplivneža Gallasandalla in Bibo, ki sta z obiskovalci nažigala igro Stumble Guys, vmes so se odvijala še razna tekmovanja, glasbene točke, plesni boji v igri Just Dance in še kaj.

Pred glavnim odrom so obiskovalci z mobilniki tekmovali v igri Stumble Guys. FOTO: Staš Ivanc

V kotu dvorane, kjer je po navadi garderoba, so obiskovalci upravljali virtualno kmetijsko mehanizacijo v igri Farming Simulator, mahali z navideznimi svetlobnimi meči in v Woopovem kotičku lovili palice po zraku. Na Lenovovi stojnici se je dalo preizkusiti prenosno konzolo lenovo go in zmogljive gamerske prenosnike, pri Razerju so obiskovalci virtualno kegljali z Nintendovo konzolo switch, medtem ko je Logitech ponujal hitrostno tipkanje na vrhunskih mehanskih tipkovnicah, nadobudni vozniki pa so lahko s pomočjo gamerskega volana G923 odpeljali kak krog po dirkališču.

Računalniške in praktične igre

Za ljubitelje Fortnita so pripravili več deset metrov igralnih postaj. FOTO: Staš Ivanc

Korejski LG je predstavljal svoje igričarske zaslone, pri Mimovrste so leteli hitri prsti, marsikdo pa je poletel z Microsoftovim letalskim simulatorjem. Pri slovenski znamki igričarske opreme Uvi so predstavljali svoje dirkalne sedeže, v bazenu z žogicami pa so iskali zlate nagradne kroglice, pri GameBoostu so podirali pločevinke, ekipa 32DS pa je pripeljala pravi drifterski avtomobil ter ponujala virtualne vožnje in polete.

Iskanje nagrade v bazenu s 5000 žogicami FOTO: Staš Ivanc

Slovenska znamka igričarske opreme Uvi je poskrbela za prave pravcate dirkalne sedeže.

Na balkonu Media Centra so pod budnim očesom tehnika iz podjetja PCPlus hitrostno sestavljali računalnik, za gamerje pa je bilo na voljo več deset metrov igralnih postaj z igro Fortnite. Obiskovalci so lahko preverili, v čem je prednost pravih Asusovih gamerskih zaslonov, medtem ko so znamke Uvi, Logitech in Hisense postavile skupni kotiček z več dirkaškimi simulatorji, zraven pa so lahko obiskovalci preverili, kako gladko tečejo igre na novi Sonyjevi konzoli PS5 pro. Skratka, zabave ni manjkalo.