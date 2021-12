Poglejte, koliko dela prostih dni bo v prihajajočem letu

V iztekajočem se letu 2021 smo imeli v Sloveniji od skupno 13 državnih praznikov le šest dela prostih dni; preostalih sedem je bilo ali v soboto ali v nedeljo. Prihodnje leto pa bomo imeli osem prostih dni: v torek, 8. februarja (Prešernov dan, slovenski kulturni praznik), v ponedeljek, 18. aprila (velikonočni ponedeljek), v sredo, 27. aprila (dan upora proti okupatorju), v ponedeljek, 2. maja (praznik dela), v ponedeljek, 15. avgusta (Marijino vnebovzetje), v ponedeljek, 31. oktobra (dan reformacije), v torek, 1. novembra (dan spomina na mrtve), v ponedeljek, 26. decembra (dan samostojnosti in enotnosti). Na soboto ali nedeljo pa v letu 2022 padejo naslednji prazniki: novo leto (sobota, 1. januarja, in nedelja, 2. januarja), 1. maj (nedelja), 25. junij, dan državnosti (sobota), in božič, 25. december (nedelja).

Nekaj državnih praznikov Slovenci praznujemo tudi na delovnem mestu: dan Primoža Trubarja (8. junij), združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust), vrnitev Primorske k matični domovini (15. september), dan slovenskega športa (23. septembra), dan suverenosti (25. oktober) in dan Rudolfa Maistra (23. november).

Zanimiv je podatek, da smo imeli 2018. prav vse praznike na delovne dni. In še tolažba za tiste, ki bodo zaposleni tudi v naslednjih letih: leta 2023 bo v Sloveniji 11 dela prostih plačanih dni, leta 2024 pa še eden več. Toda že leta 2025 se bo število praznikov, ki bodo padli na soboto oziroma nedeljo, spet začelo povečevati in dela prostih dni bo manj.

Za primerjavo: v Avstriji imajo 15 praznikov in še tri, ki niso dela prosti; na Hrvaškem imajo 13 praznikov in vsi so dela prosti dnevi; v Italiji in na Madžarskem imajo 12 praznikov, ki so dela prosti, in po dva brez prostih dni. Najmanj praznikov daleč naokrog, in to le sedem v koledarskem letu, imajo na Nizozemskem; v Veliki Britaniji je osem dni praznikov, na Irskem in v Srbiji devet, v Moldaviji in Rusiji imajo na leto za 11 dni državnih praznikov. Največ jih imajo najverjetneje v Republiki srbski v BiH, in sicer kar 24.