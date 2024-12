Užitek na tekaških smučeh

Če se pripravljate na prvo tekaško vadbo na smučeh to zimo, ponujamo nekaj nasvetov, da boste uživali do neba.

Začnimo pri oblačilih: oblecite se kot čebula, torej v plasteh. Če vam postane vroče, nekaj slečete, če vas zebe, nekaj dodate. Roke in ušesa so posebno občutljivi, zato jih zaščitite s kapo ali trakom. Imejte s sabo majhen nahrbtnik, kamor vržete odvečne cunje, če se ustavite na čaju.

Prvi koraki so ključni – če delate narobe, si napake samo vtisnete v spomin. Če ste čisti začetnik, naj vam kdo, ki zna, pokaže osnove. En trening s trenerjem, še raje pa dva, in boste na dobri poti.

Pet minut za ogrevanje? Ni veliko, ampak čudežno pomaga! Počasi razmigajte telo z vajami, kot je drsenje na eni smučki. Tako boste ne le ogreti, ampak boste še mojstri v elegantnem drsenju. In ne pozabite – vadite z obema nogama. Ko vas prehitijo drobne smučarke, vi pa ste brez sape, hitro dojamete: tu ne zmaga mišica, ampak pamet! Na začetku sezone raje vadite ravnotežje in drsenje, namesto da divjate gor in dol po progah. Naj bo zagon počasen, pa bo užitek večji. Če ste na počitnicah v gorah, ne pretiravajte. Dolge, počasne vožnje na tekaških smučeh so idealne. Dan ali dva počivanja tudi ne škodi – tam ste tudi zato, da uživate, ne da se iztrošite.

Pri –10 °C res ni čas za podiranje osebnih rekordov. Dihajte skozi nos (topel zrak je prijazen do pljuč), srčni utrip naj ostane umirjen, in če vas ruka na polno, si vzemite premor. Če je mraz prehud, si čez nos in usta dajte šal.

Dve uri na progah brez prigrizka? Slaba ideja! Z vami naj bodo energijske ploščice, vaflji, čokoladke – kar koli, kar vas poživi. A pozor: vzemite nekaj takega, kar na mrazu ne postane kamen! Morda se res manj znojite, a to ne pomeni, da ne izgubljate tekočine. Vsaj pol litra na uro! Privoščite si topli čaj, športni napitek ali vodo v priročni plastenki. Vroča juha med pavzo – bonus točka!

Ko končate, takoj iz mokrih oblačil v suha. Če boste šli na pijačo ali domov v vlažnih oblačilih, vas bo zeblo. Prvo pravilo: preoblačenje in tuš, šele nato klepet s kolegi.

Gripa? Prehlad? Ostanite doma! Počakajte, da ste čisto okej, in potem začnite, pa še to počasi. Nič ne bo ušlo – proge bodo še vedno tam!

Zdaj pa gremo – smuči, smeh in užitek na progi!