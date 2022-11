Trajnostna moda za vsak dan

Tekstilna industrija močno prispeva k onesnaževanju okolja, zato pri nakupovanju oblačil ne smemo pozabiti na naš dragoceni planet. Čeprav se moda hitro spreminja, lahko z izbiro trajnostnih kosov veliko prispevamo k boljšemu jutri, gremo v korak s časom, hkrati pa varujemo naravo. Pomembno je, da posegamo po kakovostnih oblačilih, ki so narejena iz trajnostnih materialov.

Na srečo veliko modnih znamk ponuja alternative, njihove vrednote pa so popolnoma nasprotne velikanom hitre mode. To pa seveda ne pomeni, da v njihovih oblačilih ne bi bili videti modni in šik. Pri izbiri moramo biti pozorni predvsem na materiale, iz katerih so kosi narejeni, in način njihove izdelave.

Volnene niti so prijazne do kože in okolja.

Moderna tehnologija je omogočila nastanek tkanin, pridobljenih na trajnosten način. Organski bombaž in volna sta odlična izbira, prav tako materiali, pridobljeni z recikliranjem. Razvoj na področju tekstilne industrije tako danes ponuja pestro izbiro oblačil, ki so narejena iz recikliranega poliestra, odpadkov v živilski industriji in celo školjk.

Usedlina, olupki in lupine

Marsikdo bi lahko podvomil o takšni izbiri, a bi ga presenetilo, kako prijetno je lahko brez slabe vesti nositi materiale, ki ne onesnažujejo okolja. Glasen dokaz za to je gotovo znamka Royal Robbins, ki že od leta 1968 ustvarja izjemno nosljiva oblačila z mislijo na naš planet. Z reciklažo plastenk, kavne usedline, jabolčnih olupkov in lupin ostrig izdelujejo posebno morsko volno in s tem uspešno zmanjšujejo količino kopenskih in morskih odpadkov. V kombinaciji z merino volno iz nje izdelujejo udobne puloverje, ki jih odlikujejo mehkoba, zračnost, regulacija temperature, odpornost proti vonjavam in antistatičnost.

Z izbiro alternativnih materialov bomo poskrbeli za udobje in pomagali našemu planetu.

Pri proizvodnji je pomembno omeniti tudi posebno tehniko barvanja, ki se zgodi že na ravni vlakna, zaradi česar se znatno zmanjša poraba vode v procesu, prav tako pa so ključne čim krajše transportne poti. Zgoraj omenjena znamka je lahko zgled s proizvodnjo na Tajvanu, zato surovine za izdelavo oblačil kupujejo prav tam. Kavno usedlino, s katero prevlečejo niti, na primer odkupujejo od lokalnega Starbucksa, jabolčne olupke za proizvodnjo veganskega usnja pa od obratov za proizvodnjo soka.

Trajnostna izbira kakovostnih oblačil je prijazna tudi do denarnice, saj bomo s premišljenimi nakupi lahko modne kose nosili več let.