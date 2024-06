Tek v vročih dneh – s temi preprostimi ukrepi lahko zmanjšate tveganje.

Tekanje v vročem vremenu lahko povzroča izzive, vendar boste s pravimi previdnostnimi ukrepi varni in še vedno uživali v teku.

Zdravniki opozarjajo na nevarnost dehidracije, tekanje v vročini lahko namreč hitro povzroči izgubo tekočine in elektrolitov. Zato poskrbite, da boste prej popili dovolj tekočine. Poleg tega vodo vzemite s seboj ali načrtujete pot blizu pitnikov. Po malem pijte med tekom, da ostanete hidrirani, in seveda tudi po njem, da nadomestite izgubljene tekočine. Hidracija med tekom pomeni, da pijete majhne požirke vode ali izotonične pijače vsakih 15 do 20 minut, še posebno v vročini. Ne popijte preveč naenkrat, saj lahko to povzroči nelagodje v želodcu.

Nikar ne tecite sredi dneva, ko je najbolj vroče, običajno med 10. in 16. uro, raje izberite zgodnje jutranje ali pozne večerne ure. Oblecite lahka, zračna oblačila, ki odvajajo vlago, naj bodo svetle barve. Zaščitite se pred soncem: nosite klobuk, sončna očala in sončno kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Če je le mogoče, ne tecite po soncu, izbirajte senčne predele.

Prilagodite tempo, po potrebi upočasnite. Če začutite utrujenost, pregrevanje, si vzemite odmor. Poiščite senčno mesto za počitek, pijte vodo in se ohladite, preden nadaljujete.

Bodite pozorni na znake dehidracije, kot so suha usta, slabost, omotica, glavobol, krči v mišicah in utrujenost. Če začutite katerega od naštetih, se ustavite in se hidrirajte.

Poslušajte svoje telo, če začutite nelagodje ali neugodje, prenehajte teči, in če je treba, poiščite pomoč.