Team building med kopitljači

Društvo za zaščito konj, ki z zavetiščema v Orovi vasi (Rehabilitacijski center za konje Petra) in pri Cerkljah na Gorenjskem skrbi za več zapuščenih, ostarelih, bolnih, podarjenih ali odvzetih konj ter drugih kopitarjev iz vse Slovenije, je znano tudi po posebnih kreativnih delavnicah za otroke, odrasle in celo za podjetja. Tako so letos izvedli že dva tako imenovana team buildinga za podjetja s poudarjeno humanitarno in delovno noto.

Nove oblike pomoči

Večina slovenskih društev za zaščito živali si pri delu in obstoju pomaga s prošnjami za razne dotacije, prostovoljne prispevke in plačilo položnic za opravljene veterinarske storitve, organizirajo pa tudi številne javne dražbe ter humanitarne akcije. V Orovi vasi pa so nedavno organizirali že drugi team building za podjetja. Junija so tako uspešno izvedli premierni prostovoljski dan, ko je 42 delavcev, zaposlenih pri generalnem zastopniku za vozila citroën, peugeot in DS pri nas, priskočilo na pomoč društvu s prostovoljnim delom na njegovem posestvu.

Delovna akcija v rehabilitacijskem centru Petra v Orovi vasi FOTOgrafije: ARHIV DRUŠTVA ZA ZAŠČITO KONJ

Izbrali so si tudi živali, ki so odslej maskote tega podjetja in za katere bodo zaposleni skrbeli po svojih močeh, se z njimi družili, jih negovali in sprehajali. Društvu so podarili tudi nekaj denarja. Projekt omogoča, da sodelavci, prijatelji, znanci ali sorodniki združijo svoje moči, denar, znanje in veselje do živali in narave ter skupaj skrbijo za določeno žival, se družijo in si tako izboljšujejo kakovost življenja ter prosti čas.

Minuli petek se je za podoben korak odločilo tudi podjetje. Tokrat je bilo prostovoljcev še več, saj jih je prišlo kar 50. Tudi oni so dan preživeli z zaposlenimi in prostovoljci iz društva, pomagali pri oskrbi za rešene živali, se družili z njimi, si izbrali tiste, ki bodo njim in njihovim družinam lepšale konce tedna in življenje na splošno.

Del evropskega projekta Del evropskega projekta S prijavo na razpis in pridobljenim denarjem EU v letu 2020 se je društvo za zaščito konj v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo in Lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske doline zavezalo, da bo izvedlo tudi več projektov, s katerimi bi privabili obiskovalce in jim dvignili kakovost življenja ter preživljanja prostega časa. Cilj je, da še posebno poskrbijo za socialno ogrožene in da povečajo zeleno turistično ponudbo kraja. Želijo si, da se ljudje pri njih počutijo dobro, koristno, da domov odhajajo polni energije, z lepimi spomini in da se radi vračajo. Da postanejo aktivni prostovoljci in člani društva.

Fantje so tako pomagali postaviti ograjo na pašniku Nebesa, ženske pa so se lotile barvanja in razkuževanja hlevskih boksov. Seveda so obiskali tudi vse živali na drugih pašnikih, se družili z njimi in si izbrali maskote. Njihova srca pa so osvojile rešene muce, ki so se z velikim užitkom crkljale.

Za vsakogar nekaj

Čeprav je poudarek društva na konjih, oslih in ponijih, ki so se znašli v stiski zaradi slabe skrbi, bolezni, visoke starosti ali onemoglosti svojih ostarelih lastnikov, pa je v začasni ali stalni oskrbi društva tudi veliko drugih rešenih živali, ki razveseljujejo različne ljudi. »Psički Xena in Atena uživata, ko ju obiskovalci peljejo na sprehod, ljudje pa najbolj uživajo v pobiranju jajčkov naših srečnih kokoši. Koze radovedno ogledujejo, ali bo kaj dobrega za pojesti, oslički pa znajo vsakomur dati tako dozo sladkorja, da čokolada sploh ni več potrebna,« pravi predsednica omenjenega društva iz Orove vasi Natalija Nedeljko. In dodaja, da njim in njihovim živalim uspeva, da se ljudje pri njih počutijo dobro, koristne, se kaj novega naučijo, si naberejo novih moči in energije, postanejo bolj sproščeni, strpni, lažje prenašajo tedenske izzive življenja in službe.

Projekt Skrbniki konj je del evropsko financirane podpore Društva za zaščito konj.

Še posebno veseli pa so družin, saj pri njih spet najdejo tisti skupni čas za druženje in komuniciranje brez telefonov in računalnikov. Skupaj ustvarjajo čudovite družinske spomine brez napetosti in prerekanja z druženjem med živalmi in v naravi.