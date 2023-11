Točno 240 dni loči svetovne kolesarske zvezdnike do začetka dirke po Franciji, ki je ob vsem spoštovanju do dirk mati vseh dirk, naslov prvaka pa šteje največ in je najbolj čislan. Tadej Pogačar se je naslova veselil že dvakrat, v letih 2020 in 2021. Pogi navdušen Pogačar, šteje jih 25, bo s svojo zasedbo UAE Emirates tudi prihodnje leto eden prvih favoritov. »Trasa je prijetna. Prvi teden mi je zelo všeč, malo težji kot prejšnja leta. Od začetka Toura bo treba biti v dobri formi. Višinska razlika, cilji za sprinterje, dva kronometra, kar je super razburljivo. Gorske etape so dokaj običajne,...