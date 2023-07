Stenice: nadloga, ki se je le težko znebimo

Posteljne stenice so lahko huda težava, še posebno za alergike. Par milimetrov velike živali s prostim očesom težko opazimo, še posebno v zgodnji fazi, preden se namnožijo. Da so se naselile med naše rjuhe, bomo prepoznali po vneti koži na mestu njihovega ugriza, pa tudi po vonju. Podobno kot ščurki tudi stenice oddajajo feromone, zaradi katerih se lahko v spalnici pojavi vonj, podoben vlagi ali plesni. Če z njima sicer nimamo težav, je dobro temeljito pregledati vzmetnice, vzglavnike in odeje ter vse skrite kotičke, kjer bi se lahko zadrževale. Skrivajo se tudi v razpokah in šivih vzmetnic, oblazinjenem pohištvu, hrbtnih straneh postelj, za slabo pritrjenimi letvami posteljnega dna, potujejo pa lahko s pohištvom, prtljago, obleko in drugimi osebnimi stvarmi.

Pregledati je treba vse skrite kotičke. FOTO: Getty Images/iStockphoto

V naše postelje jih običajno prinesemo s potovanj, živijo v zmerno toplih in tropskih okoljih, zato po vrnitvi vsa oblačila in druge tkanine operemo na najvišji še dovoljeni temperaturi, obuvala, prtljago in druge reči pa razkužimo. Da smo na potovanju bivali v sobi, okuženi s posteljnimi stenicami, bomo prepoznali po prej omenjeni vneti koži, srbečih rdečih izboklinicah na mestu ugriza. Najpogosteje se pojavijo na obrazu, vratu, rokah, ramenih in drugih, med spanjem lažje dostopnih predelih. Čeprav lahko ugrizi močno srbijo, se potrudimo in jih ne praskamo, saj lahko s tem vse skupaj še poslabšamo, možna je celo bakterijska okužba.

Kako ukrepati

Odstrani jih lahko le strokovnjak. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Posteljnih stenic se je izjemno težko znebiti, običajno brez pomoči strokovnjaka ne bo šlo, zato si splača vzeti nekaj dodatnega časa po vrnitvi z dopusta ter pregledati vse, kar smo prinesli s seboj, enako storimo tudi, ko kupuje rabljeno oblazinjeno pohištvo, odeje, blazine in druge kose, ki vsebujejo tekstil. Če na njih opazimo stenice, je predmet najbolje zavreči. V bolj blagih primerih se lahko posteljnih stenic znebimo s pomočjo vročine ali mraza, nič od tega namreč ne bodo preživele. Odeje, oblačila, posteljnino in druge kose damo v sušilni stroj, a prej preverimo etiketo, ali to sploh lahko storimo ali bo sušenje na visoki temperaturi izdelek uničilo. Namesto sušilnega stroja lahko izkoristimo tudi antibakterijske učinke sončnih žarkov in reči, na katerih smo opazili stenice, za nekaj ur postavimo na sonce, najbolje okrog poldneva, ko je to najmočnejše. Manjše kose lahko tudi zamrznemo, a je treba najprej preveriti, kako hladna naša zamrzovalna skrinja sploh je. Posteljne stenice namreč preživijo temperature do približno minus deset stopinj Celzija, zato bo omenjena metoda učinkovita le, če je v zamrzovalni skrinji vsaj 15 stopinj pod ničlo.

Mesta ugriza ne praskamo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Posteljne stenice so ovalne oblike, velike do približno sedem milimetrov, običajno rumenorjave barve, če so se pred kratkim napile naše krvi, pa tudi rdeče ali temno rjave. Aktivne so ponoči, takrat tudi prilezejo iz svojih skrivališč, zato je treba podnevi resnično napeti oči, da bi jih opazili, ker so tako majhne, so namreč bolj vidne, ko se premikajo.