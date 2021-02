Ste vedeli, da je slovenski pisatelj med bombnim napadom oglušel

Fran Saleški Finžgar je prišel na svet v Doslovčah na Gorenjskem. Blizu Prešernove Vrbe ter nedaleč od Žirovnice Matije Čopa, Rodin Janeza Jalna in Breznice Antona Janše. Rojstne kraje in domačije teh velikih mož danes povezuje osem kilometrov dolga Pot kulturne dediščine, tako da jih je vse mogoče obiskati med enim samim sprehodom. Spominska plošča na trnovski cerkvi priča o sodelovanju in prijateljstvu Finžgarja in Plečnika. Foto: Iztok Ilich Njihovo sosedstvo mnoge obiskovalce postavlja pred vprašanje brez prepričljivega odgovora: Kaj neki je blagoslovilo ta konček Gorenjske, rečejo mu tudi...