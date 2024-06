Soustvarjajte dobro v svetu

Kaj nam pomaga vsa osebnostna rast na svetu, če svoje dobrote in prijaznosti ne delite z drugimi?

Bodite sprememba

Ta Gandhijev citat vsi zelo dobro poznamo, kolikokrat pa mu zares prisluhnemo? Dejanja govorijo več kot besede, zato z njimi navdihujte in drugim pokažite, kaj pomeni biti dober človek. Govoriti ljudem, kako naj živijo, je običajno izgubljena energija. Tudi zato, ker nihče ne mara, da mu govorijo, kaj naj naredi, kako naj se obnaša ali kako naj živi. Niti otroci niti odrasli. A vedno lahko dajete zgled in tako druge vodite. Prikazujte jim, kako se da ustvariti boljši, srečnejši, prijaznejši svet, in to bo sčasoma zagotovo kot navdih zavalovalo med ljudmi, ki vas obkrožajo. Če se ljudje zgledujejo po vaših dejanjih, jih boste pritegnili, in ker bodo motivirani, bodo sledili vašemu vodstvu in zgledu. Ne pozabite, da je pozitivnost nalezljiva.

Kot starejši radi rečejo, ne bomo ničesar vzeli s seboj in denar ni tisti, ki nas osrečuje, zagotovo pa odpre veliko poti.

Ne delajte vedno zaradi denarja

Na žalost se svet vrti okrog denarja. To vemo. Vendar se vrti tudi okrog ljubezni in prijaznosti. Seveda je pomembno, da si prizadevate za donosno kariero, da ste varčni, kjer je treba, in se počutite dobro, kadar si kaj privoščite. Ampak ne služite denarja vse življenje. Kot starejši radi rečejo, ne bomo ničesar vzeli s seboj in denar ni tisti, ki nas osrečuje, zagotovo pa odpre veliko poti.

Pazite, da veliko svojega časa namenite prijateljem in družini. Denar časa ne more kupiti in nikoli se ne boste vrnili v sedanji trenutek. Poiščite točko zadovoljstva, kjer menite, da zaradi tega, ker imate manj, kot imate zdaj, ne boste nesrečnejši. To je pomembno, ker je sreča, ki je odvisna od denarja, le začasna in zelo krhka.

Obenem vam ni treba iz vsega nečesa zaslužiti. Svoje stare stvari dajte tistim, ki jih potrebujejo, delite zelenjavo, ki ste jo pridelali, s sosedi, otrokova ali svoja stara oblačila podarite nekomu, ki mu bodo prišla prav. Deliti je čudovito in včasih je, tudi ko je treba zaslužiti nekaj cekinov, dajanje veliko bolj koristno.

Bodite to, kar ste

Čeprav je življenje nenehno potovanje odkrivanja in je potreben čas, da razumemo sebe, vemo tudi, kdaj nismo zvesti sami sebi. Vemo, kdaj naredimo nekaj, kar nam ni podobno, in se trudimo samo biti podobni drugim ali pomiriti določeno situacijo, s katero se pričakuje, da se bomo uskladili. Pomembno je, da v tem primeru tega ne storite. Uskladiti se moramo s svojimi temeljnimi vrednotami in postaviti osebne meje, ki odražajo tisto, v kar verjamemo in za čemer stojimo. To nam pomaga, da se osredotočimo na tisto, kar je za nas pomembno in nam daje smer v življenju.

Postavite se za pomembne stvari. Seveda smo različni ljudje na različnih točkah svojega življenja, toda če boste zvesti sami sebi, boste drugim pomagali, da se poistovetijo z vami in vas spoštujejo, tudi če niso povsem na isti strani. To je zato, ker imajo ljudje dober radar za tiste, ki igrajo in niso iskreni. Morda poznate koga, ki pretirava v nekem obnašanju. Morda nekoga, ki se vedno pošali iz vsega – tudi ko je neprimerno – ali je morda preveč prijazen do ljudi, vendar se zdi, da jih za hrbtom na veliko opravlja.

Pretvarjanje ni privlačna lastnost, ker je oseba zaradi tega videti nevredna zaupanja in morda nestabilna. Privlačijo nas stabilni, topli, samozavestni ljudje, ki jim lahko zaupamo. Zato ugotovite, kdo ste. Bodite jasni pri svojih vrednotah in postavite svoje meje. Te se bodo sčasoma naravno razvile in s tem ni nič narobe. Samo poskusite biti to, kar ste v tem trenutku.

Seveda vse skupaj zveni zelo preprosto. A mnogi med nami ne vedo, kdo so, ali niso zadovoljni s tem, kdo so. Vedno je prostor za izboljšanje, in če vam ne gre, ne pozabite, da je tudi vam dovoljeno imeti slab dan.