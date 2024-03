Slovenska slikanica na prestižnem ameriškem seznamu

Ljubljančan in eden najbolj priljubljenih mladinskih pisateljev pri nas Žiga X Gombač je v ustvarjanju za mladostnike našel svoje poslanstvo, o čemer priča tudi velik mednarodni uspeh njegovih avtorskih del. Čudovita slikanica o razumevanju in sprejemanju, ki nosi naslov Adam in tuba, domače in tuje občinstvo navdušuje od leta 2022, avtor pa v njej predstavlja tudi odkrivanje skritih talentov, pomen timskega dela, osebno rast in samopodobo. Prav tako spodbuja vrednote, kot so spoštovanje, solidarnost in podpiranje drugih ter pomembnost družine.

Slikanica Adam in tuba je izšla po vsem svetu, prevedena pa je v tri jezike. FOTO: osebni arhiv

»Večkrat mi rečejo, da sem en velik otrok, a to le delno drži,« pravi priljubljeni mladinski pisatelj, ki je v zadnjih 12 letih spisal in objavil več kot 180 pravljic, pesmic in stripov za otroke ter jih objavil v revijah in knjigah. Pri ustvarjanju omenjene slikanice je združil moči s priznano akademsko slikarko in ilustratorko Majo Kastelic, ki je poskrbela za krasne ilustracije, ki dopolnjujejo zgodbo in omogočajo otrokom, da se še bolj poglobijo v dogajanje.

Prva na seznamu

Mladinski pisatelj poudarja, da mora biti »buden otrok v tebi, če ustvarjaš za otroke in mladino«. FOTO: Blaž Samec

Slikanica Adam in tuba je izšla po vsem svetu, tudi na Novi Zelandiji, prevedena pa je v tri jezike – angleščino, nemščino in francoščino. Uspehe žanje doma in onkraj naših meja, v Sloveniji je prejela priznanje zlata hruška in bila nominirana za nagrado Kristine Brenkove, predstavljena je bila na frankfurtskem, dunajskem in ljubljanskem knjižnem sejmu ter na obsežni nemški knjižni turneji, nedavno pa so jo uvrstili tudi na prestižni seznam 2024 USBBY Outstanding International Books List, ki jo podeljuje ameriška neprofitna organizacija United States Board on Books for Young People. Gre za izjemen uspeh, saj je Gombačeva slikanica prva slovenska knjiga na tem seznamu.