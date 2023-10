Se vam zdi, da vam telefon vleče na ušesa? Tako lahko ukrepate

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste s prijateljem, kolegico, sodelavcem ali s kom od domačih govorili o določeni temi, nakar se je točno ta stvar začela pojavljati v oglasih v vašem profilu na družbenih omrežjih. In pri tem niste govorili po telefonu, ampak v živo, telefonček pa je počival v torbici, žepu ali na mizi. Hudirja, kaj mi telefon prisluškuje? Aha.

Če imamo aktiviranega digitalnega pomočnika, nas bo telefon dejansko ves čas poslušal.

Telefon kot marketinško orodje

Sodobni pametni telefoni so resnično napredne naprave, kar znajo oglaševalci in prodajalci s pridom izkoriščati. Vsi sicer govorijo o boljši uporabniški izkušnji, kar dejansko zna biti res, je pa kar malo strašljivo, da s kolegico na kavici govoriš o, denimo, kremi, ko se vrneš domov, vzameš telefon v roke in greš malo pobrskat po facebooku, pa se ti ta krema pojavi v oglasni objavi. Facebook oziroma Meta dejansko živi od tega, da analizira naše podatke in spletne navade, sicer v anonimni obliki, in jih kot storitev prodaja naprej drugim podjetjem.

Pametni telefoni so opremljeni z več mikrofoni in nas vedno poslušajo, če jim tega ne onemogočimo. Saj je včasih prav fino reči »Hej, Siri« ali pa »Hej, Google« in oglasil(a) se nam vedno pripravljena Applova digitalna pomočnica Siri ali Googlov pomočnik. Marsikomu govorno vnašanje ukazov oziroma vprašanj zelo ustreza, samo potem naj ne bo presenečen, če nam aplikacije začnejo ponujati točno določene izdelke, storitve ali informacije, ki smo jih prej iskali z digitalnim pomočnikom. A po drugi strani zna biti to prav fino, saj nam bodo aplikacije same ponudile iskano stvar. Popolnoma isto stvar počno spletni iskalniki, kot je google.

Lahko kaj spremenimo?

In dejansko smo telefonu in aplikacijam to sami dovolili oziroma se strinjali z namestitvijo v zameno za določene storitve. Oba operacijska sistema (ios in android) nas med prvim zagonom vprašata, ali se strinjamo s pošiljanjem analitičnih podatkov in prilagojenim oglaševanjem, in večina uporabnikov gre mirno mimo tega. No, pošiljanje podatkov lahko prekličemo tudi naknadno. V iphonu gremo v Settings in tapnemo na Privacy & Security, kjer podrsamo do dna zaslona in izberemo Analytics & Improvements, kjer izključimo posamezne module.

Izklopimo pošiljanje diagnostičnih podatkov in beleženje zgodovine.

In če nočemo, da naš androidni telefon pošilja podatke Googlu, gremo v Nastavitve do sekcije Zasebnost, tam izklopimo možnost Uporaba in diagnostični podatki. Ker si skoraj vsak proizvajalec androidnih telefonov rad prilagodi uporabniški vmesnik, se znajo označbe malce razlikovati. Pri nekaterih telefonih se da tukaj onemogočiti tudi prilagojene oglase.

Izklop beleženja zgodovine in zvoka pri androidu FOTO: Staš Ivanc

Zelo priporočljivo se je odpraviti v Googlov račun. Pri surovem androidu gremo v Nastavitve in Zasebnost, tam tapnemo na napis Kontrolniki dejavnosti ali pa Nastavitve in Google, kjer tapnemo na Upravljanje računa Google in nato na Podatki in zasebnost, tam se odpravimo v Nastavitve zgodovine. Če nočemo, da Google predobro ve, kaj počnemo, izklopimo Dejavnost v spletu in aplikacijah, Zgodovino lokacij in Zgodovino v youtubu. Pri Dejavnosti v spletu in aplikacijah imamo še dve podnastavitvi, ki omogočata vključitev zgodovine v brskalniku chrome in dejavnosti na spletnih mestih, v aplikacijah in napravah, ki uporabljajo Googlove storitve, ter vključitev glasovne in zvočne dejavnosti. No, slednje zagotovo izklopimo.

Adijo, Siri, adijo, Google!

Če nočemo, da nas iphone posluša, za začetek izklopimo Siri. FOTO: Staš Ivanc

Druga poteza je izklop digitalnih pomočnikov. Pri iphonu to storimo tako, da gremo v Settings in Siri & Search, kjer izklopimo možnosti Listen for »Hey Siri,« Press Side Button for Siri in Allow Siri When Locked. V pojavnem okencu nato potrdimo Turn off Siri. Pri androidnih telefonih gremo prav tako v Nastavitve, Aplikacije, Privzete aplikacije, Digitalni pomočnik, kjer tapnemo na napis Privzeti digitalni pomočnik in izberemo možnost Brez. In pomočnika ne bo več. In Google nam lahko prisluškuje tudi na Applovih iphonih! Gremo torej v Settings, Privacy & Security, Microphone, kjer se nam izpiše seznam aplikacij, ki so zahtevale dostop do mikrofona.

Naslednja poteza je izklop digitalnih pomočnikov.

Pri obeh operacijskih sistemih je dobro iti še skozi posamezne aplikacije in jim v sistemskih nastavitvah odvzeti dovoljenje za uporabo mikrofona ali kamere. V androidu gremo na Nastavitve, Aplikacije in nato še enkrat tapnemo na Aplikacije, da se nam izpiše seznam vseh aplikacij. Če tapnemo na izbrano aplikacijo in nato Dovoljenja, vidimo, do katerih storitev oziroma delov telefona lahko dostopa, ter po želji dovolimo ali zavrnemo dovoljenja. Podobno je pri iphonu, le da se v iosovih nastavitvah sprehodimo do izbrane aplikacije in tam izklopimo mikrofon, lahko pa tudi Siri & Search.