S kobariškimi štruklji na pomoč

Veselo in pestro je bilo na Rokovem sejmu. »Ta sejem je pravi praznik. V sv. Roku v Dravlje so romali že pred 2. svetovno vojno, potem je ta tradicija v 60. letih minulega stoletja zamrla. Pred 20 leti smo jo obudili, letos smo imeli 22. sejem po vrsti. Vesel sem, ker ga je tako lepo sprejela cela četrtna skupnost. Tu pri nas skupaj stopimo župnija, četrtna skupnost, gasilci in vsi, ki nam Dravlje nekaj pomenijo,« je o njem povedal Franc Gabrovšek, ki vodi Turistično društvo Dravlje in tukaj živi 65 let. Društvo se je namreč s podporo Župnije Dravlje in Četrtne skupnosti Dravlje podpisalo pod tokratni dogodek, na katerem so vsi našli kaj zase.

Zgodnji so bili

Najprej k maši, potem na sejem. FOTO: Drago Perko

Prvi so že nekaj po 6. uri na trg pred cerkvijo prišli rokodelci. »Prva maša je ob 6.30, zato so bili zgodni, da si zagotovijo najboljši prostor,« je nadaljeval Gabrovšek, ki je s svojo ekipo, okoli 50 ljudi je pomagalo, bdel nad dogodkom. Dogajanje se je razživelo, popoldne so zbrane pozdravili godbeniki Pihalnega orkestra Ljubljana, nadaljevali pa domači gasilci, ki so pokazali nekaj veščin, s katerimi bi radi navdušili mlade, da prepoznajo, kako plemenito dejanje gasilci opravljajo. Pravljičar je navdušil otroke, starši pa so stopali od stojnice do stojnice. Prikazat so se prišli številni rokodelski mojstri.

Leska je zakon

Leska je zakon. FOTO: Drago Perko

»Nisem prvič, z veseljem sem prišel,« je povedal Janko Marinč iz Kočevja, ki je ustvarjal mojstrovine iz leske. »Leska je zakon. Danes so taki časi, da še fižolovko za na vrt kupimo kar plastično. Ob tem pa pozabimo, da je leska vrhunski material, ki smo ga žal zanemarili,« opozarja Janko, ki plete in ustvarja iz te vrste lesa že ducat let. Uživa, dobro se počuti pa tudi rad pokaže, kako se stvarem streže. »Sem bolj začetnik, sedem let rezbarim,« nam je povedal domačin Ladislav Jakob. Ko je njegov brat potreboval figuro za jaslice, je poiskal mentorja, g. Vodnika, in se toliko priučil, da je najprej pomagal bratu, zdaj pa z veseljem ustvarja. »Izdelujem replike kmečkih skrinj in miniature, zbiram narodne ornamente,« je povedal Mitja Perko izza ene od stojnic. Rokov sejem je imel tudi dobrodelno noto: pod vtisom poplav, ki so tako močno prizadele Slovenijo, so se v Dravljah odločili, da pomagajo – po svojih najboljših močeh. »Imamo to srečo, da v naši skupnosti živi Mojca Koman, ki se ukvarja s kuho in zdravo prehrano. Lani smo na sejmu kuhali žgance, letos pa smo se odločili za kobariške štruklje,« je povedal Gabrovšek. Cenjena in spoštovana Komanova je ob sebi zbrala ekipo, ki ji je pomagala pri pripravi in kuhi štrukljev.

Bog jih povezuje

Predstavili so se številni rokodelci. FOTO: Drago Perko

Kobariški štruklji so velika slovenska posebnost. Včasih so bile gospodinje prave čudodelnice, da so iz tako malo razpoložljivih sestavin ustvarile tako veličastne jedi. Dišalo je tudi tokrat. Nekaj štrukljev so prodali po simbolični ceni en evro, na Karitas so po koncu sejma nakazali 1000 evrov. »Sodelovala sva pri izdelavi štrukljev. Povabilo naju je TD Dravlje, z veseljem sva se odzvala in prišla. Sicer sva zelo aktivna v župniji, kjer nam je zelo lepo, prijetna skupnost smo, vse skupaj nas povezuje Bog. To se čuti. Vsako leto znova se veseliva tega sejma,« nam je zaupal domačin Gašper Remškar, ki mu je družbo delalo dekle, s katero se v teh dneh poročita. Drugo leto pa spet na Rokov sejem. V Dravlje.