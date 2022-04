Vojna v Ukrajina, ki zdaj traja že mesec in pol, je močno spremenila podobo sveta. Večina je enotna pri obsodbi Putinovega režima in načina, kako se je odločil reševati politične spore med dvema državama. Priča smo ostrim gospodarskim sankcijam: sprejeli so ukrepe proti ruskim oligarhom, prepovedali promet z ruskimi bankami, onemogočili izvoz zahodne visoke tehnologije v Rusijo. Začel se je gospodarski eksodus velikih zahodnih gospodarskih in finančnih družb, kakršnega doslej še nismo videli. Podjetja, ki so leta in leta gradila svojo prisotnost na ruskem trgu, so se tako rekoč čez noč umakni...