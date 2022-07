Razstavili pol avta, da so rešili mačka

Ko pišemo o hišnih ljubljenčkih kot o naših najboljših prijateljih, morda prevečkrat pozabimo, da marsikatero prostovoljno društvo ali zavetišče za zavržene živali sploh ne bi moglo delovati, če jim na pomoč občasno ne bi z donacijami v obliki materiala ali denarja, plačila veterinarskih storitev ter s prostovoljnim delom priskočili srčni dobrotniki oziroma družbeno odgovorna podjetja.

Zlati fantje

Darilo Društvu za opazovanje in proučevanje ptic FOTO: DOPPS

Hvaležni za vrtalnike

Med bolj nenavadne primere pomoči pri reševanju nikogaršnje mačke vsekakor spada tisti, ki so se ga nedavno lotili avtomehaniki iz Šenčurja. Mačke so znane po tem, da se včasih zavlečejo celo v podvozje motorja (največkrat v begu pred psom), in na eno takih je naletela lastnica avtomobila. Ker ji za žival ni bilo vseeno, je za pomoč zaprosila fante iz mehanične delavnice Avto Erik PC Šenčur. Kot je na svojem facebooku zapisalo Zavetišče Horjul, je mali muc pošteno utrudil tako reševalce iz zavetišča kot mehanike. Ekipi slednjih je namreč povzročil ogromno preglavic, in preden so lahko prišli do njega, je bilo treba razstaviti skoraj pol avta. Na koncu so ga vendarle rešili in odpeljali v omenjeno zavetišče. Še pred odhodom so seveda naredili skupinski posnetek s falotom vred. Pozneje so se jim hvaležni predstavniki zavetišča zahvalili še na svojem facebooku. Srčnim avtomehanikom so namenili kratek, a zgovorni stavek: »Gorenjci, drž'te se teh fantov, zlati so.«

Neobičajne, a vseeno zelo koristne in dragocene donacije so bili nedavno veseli tudi v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic. Ker njihovi člani na terenu velikokrat postavljajo razne gnezdilnice, usmerjevalne ali informativne table, razgledne ploščadi itd., so se v podjetju Bosch Slovenija odločili, da jim podarijo več električnega orodja z blagovno znamko Bosch v vrednosti nekaj več kot 6500 evrov. V društvu so bili baterijskih vrtalnikov in drugega električnega orodja izjemno veseli, saj jim bo prišlo prav pri upravljanju treh naravnih rezervatov oziroma pri vseh delovnih akcijah, ki jih organizirajo po vsej Sloveniji. Na darilo jih bo spominjala tudi majhna kovinska ploščica, pritrjena na eno od opazovalnic v naravnem rezervatu Iški morost.

Pravi ljubitelji živali se ne izkazujejo le z denarjem, temveč tudi z drugimi oblikami pomoči.

Dobrodošli presežki zelenjave

Hrane ne mečite v smeti, veseli so je v Orovi vasi. FOTO: DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KONJ

Društvo za zaščito konj iz Orove vasi pri Polzeli, ki zaradi svojega požrtvovalnega delovanja za zavržene ali bolne konje dobiva pomoč v denarju, prostovoljnem delu in materialu od številnih posameznikov in podjetij, pa je nedavno na ljudi iz bližnje okolice naslovilo nenavadno prošnjo. V večnem pomanjkanju hrane za svoje oskrbovance (od rejnih živali, kot so konji, osli, koze, race, kure, do hišnih ljubljenčkov, kot so zavržene mačke, kunci in celo ptice, denimo grlice) jih je prosilo, naj nikar ne mečejo stran solate, ki jim je ušla v cvet, ali imajo celo presežke zelenjave (tudi odpadne), temveč jo podarijo društvu za zaščito konj in ostalih živali. Ne branijo se niti starega kruha, ki pa ne sme biti plesniv. Nanje naj pomislijo tudi, ko praznijo hladilnik ali zamrzovalnik in ne vedo, kam s to hrano. Ker imajo veliko različnih živali, jim vse pride prav.