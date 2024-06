Vsestranski umetnik srbsko-hrvaških korenin Rade Šerbedžija, ki je zaznamoval jugoslovanski filmski prostor in tudi hollywoodskega, je pred dnevi obiskal Ljubljano in nas povabil na svoj koncertno-gledališki dogodek, ki bo v prvem tednu Ljubljana Festivala, 28. junija, v letnem gledališču v Križankah. Direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek je na srečanju dejal, da je Rade Šerbedžija »legenda ne le po posnetih filmih, ampak tudi po kulturnem udejstvovanju v različnih državah in celinah na vrhunski ravni«. S svojo skupino Zapadni kolodvor je legendarni glasbenik s prepoznavnim šarmant...