Prepričana je bila, da se na festivalske odre ne bo več podala, nato pa ...

Najbolj odmevni istrski glasbeni festival Melodije morja in sonca (MMS), ki ga organizira Avditorij Portorož-Portorose, vsako leto poskrbi za nove poletne popevke. Med 14 skladbami in izvajalci, ki bodo 7. julija nastopili na 43. festivalu MMS, bo tudi Regina. Prekmurka, ki že vrsto let živi v Ljubljani, se bo predstavila s skladbo Zopet plešem. Ena najsvetlejših zvezd na slovenskem glasbenem in družabnem nebu si bo letošnje poletje zagotovo zapomnila tudi zaradi tega. »V poletje sem vstopila z novimi dogodki, predvsem pa z novimi glasbenimi izzivi in nastopom na festivalu Melodije morja in sonca, kar je tudi zame presenečenje. Prepričana sem bila namreč, da se na festivalski oder ne bom več podala, in potem se je zgodil klic Ferija Lainščka, ki me je povabil, da bi zapela njegovo pesem. Resnično lepo presenečenje in štejem si v čast, saj Ferija zelo cenim in vedno uživam, kadar sodelujeva. Poleg tega še nisem stala na odru MMS in je bilo to zame še bolj zanimivo. Res sem vesela, da se mi je to zgodilo,« pove vedno nasmejana Regina.

Trajnostno sodelovanje

Številne skladbe so pisale zgodovino festivala Melodije morja in sonca ter zgodovino naše zabavne glasbe nasploh, med njimi bo zagotovo tudi pesem, ki jo je za Regino napisal Feri Lainšček, naš poet ljubezni. »Poznava se že vrsto let; najbolj zanimivo je, da sem za maturo, končano z odliko, kot priznanje od ravnatelja dobila zbirko Ferijevih poezij. Življenja se nam tako lepo prepletajo, če jim to dovolimo, in res sem srečna, da sem ga lahko pobliže spoznala in da je najino sodelovanje, lahko rečem, trajnostno. Najbolj me fascinira dejstvo, da me je do potankosti začutil, ne vem, kako se je to zgodilo, ampak vsa besedila, ki jih je napisal zame, so taka, kot bi jih pisala sama, če bi imela tak dar, kot ga ima on. In upam, da on čuti obratno.«

Kakšno pesem je Feri napisal zanjo? »Ta pesem sem jaz. Lahkotna, ravno pravšnja za vroče poletne dni, pozitivna, plesna in seveda polna ljubezni. Poigrava se s plesnimi ritmi, ki sem jih vzljubila že kot deklica; lani sem si jih privoščila in ugotovila, da se v tej zvrsti zdaj resnično dobro počutim, tako da bom nekaj časa vztrajala pri tem. Gre za mešanico bossa nove, salse, jazza. Uživam v improvizaciji, tako kot je bilo to slišati v moji uspešnici z začetka kariere. Morda se še kdo spomni Liza ljubi jazz, zdaj jaz ljubim bossa novo.«

In kako se pripravlja na festival Melodij morja in sonca? »Nabiram kondicijo in se aklimatiziram tako, da sem čim več na morju,« reče v smehu. Pomemben del vsakega nastopa je tudi obleka in ob vprašanju, ali nam lahko zaupa, kakšna bo za MMS, izstreli: »Niti slučajno, to mora ostati skrivnost. Lahko pa povem, da bo delo Matica Velerja, ki ustvarja resnično krasne in posebne kreacije, da ne rečem kar umetnine.«

Srečna trinajstica

Regina bo letos na odru portoroškega Avditorija nastopila pod zloglasno številko 13, a kot ugotavlja, je to njena srečna številka. »Ko so se vsi izogibali te številke, je mene vedno veselila. Moja mama je imela rojstni dan 13. in prav na njen rojstni dan sem opravila najtežji izpit, ki je bil odločilen, ali bom nadaljevala študij ali ne. Ja, 13 je zame lepa številka.« Le tri dni pred MMS ima rojstni dan, ki pa ga bo praznovala šele po nastopu. »Moram biti spočita in v dobri fizični, glasovni in psihični kondiciji. Praznovanje mojega rojstnega dne pa je takšno, da si dam zares duška in se potem sestavljam še ves teden,« razkrije v smehu. Drugo leto bo praznovala okrogli jubilej, 60 let, a zdi se, da so zanjo leta le številka, verjetno tudi vas zanima, kje dobi toliko energije in kako ohranja mladostnost? »Od ljudi, ki me obkrožajo in me imajo radi, od publike, ki me hvaležno sprejema, do glasbe in ritma, s katerima se zlijem, ko pojem in plešem. Ples je tisti, ki mi požene kri po žilah.«

Regina in Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Njena pesem Dan najlepših sanj je ena najlepših evrovizijskih melodij, s katero je slavila leta 1996; zanima me, kako je doživljala letošnjo Evrovizijo. »Oh, če bom začela s tem, ne bova kmalu končali. Letos sem bila zares razočarana na več nivojih. Evrovizijo spremljam, odkar pomnim, in zame je bil to vedno sinonim festivala, ki ga gledajo vsi, cele družine od otrok dalje. Letos v mnogih pogledih ni bila primerna, da bi jo gledali otroci, sploh pa je imela za moje pojme v določenih trenutkih zelo izkrivljena sporočila. Pa sem daleč od tega, da bi bila konservativna. Všeč mi je na primer Marilyn Manson in še kdo njemu podoben, ampak to ne spada na Evrovizijo. Žalosti me, da ne obstaja neki kriterij, kjer bi se postavile meje. Letos je bilo res veliko preveč neokusnih, neprimernih in spolitiziranih zadev. Evrovizijo so ukradli različni lobiji, ki so izgubili kompas.« In doda: »Nemo je izjemen vokalist in njegov nastop je bil nad vsemi, a pesem žal ne gre v uho tako kot katera druga, in jasno je, da je pravi zmagovalec Baby Lasagna.«

Slovenska nomadka

Reginin lepi glas vedno očara občinstvo, a petje je zgolj njen hobi, saj z možem Aleksandrom vodi podjetje, produkcijsko hišo za snemanje oglasov. »Tudi režija me veseli in izpolni, tako da uživam v svojem delu in morda zato ne pogrešam toliko glasbenega ustvarjanja. No, malo več bi ga lahko bilo, a to ni odvisno samo od mene. Moj mož je tista gonilna sila pri glasbi in na žalost ima tudi on kup drugih obveznosti. A če pogledam z druge plati, je morda v redu tako, da se me ljudje ne naveličajo in da so vedno, ko se pojavim, veseli, da me slišijo. Tudi dobrega je lahko preveč,« se nasmeji. Ker imava obe prekmurske korenine, jo povprašam, ali je zdaj že prava Ljubljančanka.

»Sem prava prekmurska Ljubljančanka in všeč sta mi obe plati. Rodni kraj je tisti, ki te definira za vse življenje ... no, vsaj mene. Sem pa vesela in srečna, da sem tudi Ljubljančanka, ker sem se povezala z ljudmi in mestom, in to je lepo. A ni samo Ljubljana, ko smo imeli tiskovno konferenco za MMS, so omenili, da me imajo celo tam za neke vrste domačinko, saj že več kot 30 let tudi v Luciji preživljam dobršen del svojega življenja, in tudi s tem krajem in ljudmi sem tesno povezana. Lahko rečem, da sem neke vrste slovenski nomad.«

Za konec še zaupa, kako bo preživela preostanek poletja, in poda nasvet: »Predvsem upam, da ga bom izkoristila kar se da in uživala v vsakem sončnem žarku. Za to ne potrebujemo ničesar. Poletje je krasno, ker je toliko lepih prireditev, ki nam napolnijo dušo. Odprite jo in dovolite, da se vas vse male in lepe stvari dotaknejo. In predvsem uživajmo in bodimo hvaležni za mir, ker mir je največje bogastvo, ki ni samoumevno.«