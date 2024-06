Preigravali so med kozolci

Dežela kozolcev Šentrupert je prvi muzej na prostem s kozolci. Vanj je prestavljenih 19 sušilnih naprav iz Mirnske doline, ena pa iz okolice Ivančne Gorice. Prikazuje razvoj kozolca od preprostih sušil do toplarjev. Muzej predstavlja šest tipov kozolcev na Slovenskem: enojne (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in dvojne (nizki, kozolec na kozla, toplar). Od lani pa je Dežela kozolcev tudi prizorišče košarkarskega turnirja Preigravaj med kozolci.

V idiličnem okolju FOTO: Drago Perko

»Tudi po obisku gledalcev je jasno, da je turnir zadetek v polno. Nekako združujemo šport in kulturo, košarko z našo Deželo kozolcev,« pove glavni organizator Denis Sitar iz Rekreacijskega društva Šentrupert, ki turnir pripravlja ob podpori Dežele kozolcev, pri tem jim je v veliko pomoč Primož Primec, ter občine Šentrupert. »Lani smo pripravili prvi turnir, vse smo odigrali v enem dnevu, letos smo začeli v petek z osnovnošolci in dekleti, sklenili pa s člani,« nadaljuje Dejan, ki je vesel odziva in ekip, ki so prišle na Dolenjsko tudi iz Kamnika.

Franc Frelih (prvi z leve) je pozorno spremljal košarkarje. FOTO: Drago Perko

Pri Košarkarski zvezi Slovenije so si sposodili primerno igrišče. »Na tem mestu hvala podjetju Plasta, ki je to financiralo in podprlo,« Dejan poudari, kako jim je pomagalo domače podjetje, katerega lastnik je Franc Frelih, direktor pa Stane Gorenc, tudi aktivni član Rekreacijskega društva Šentrupert.

Na turnirju se počuti mladega

Ko so čakali na tekmo, so počivali v senci. FOTO: Drago Perko

Vsi sodelujoči osnovnošolci so prejeli simbolične nagrade in malico, prve tri ekipe (Litija 2, Cegli in Litija 1) pa tudi pokale in bone za sladoled oziroma miselno igračo twistball. Dogodka so se udeležile tri ženske ekipe, in sicer dve ekipi domačih košarkaric iz Šentruperta in ena iz Litije. Slednje so osvojile pokal za najboljšo žensko člansko ekipo. V članski konkurenci je igralo 16 ekip, zmagale so Ivanške banance, ki so v finalu s 15:6 ugnale Gradbeništvo Dolničar.

Zapisnikarska miza je imela vse pod kontrolo. FOTO: Drago Perko

Prvaki so dobili 200 evrov nagrade, 2. in 3. ekipa pa 150 oz. 100. V Ivančno Gorico je šel tudi lični pokal za prvaka, izdelal ga je ​Matic Jurglič. Med tekmami skupinskega dela in nadaljevanjem turnirja je potekalo tudi tekmovanje v metih trojk, pomerilo se je kar 33 posameznikov. Najbolj natančen met in mirno roko je uspelo obdržati Denisu Sitarju. Za nagrado je prejel pokal ter penino. Tekme sta sodila Zoran Vardič in Vasja Špari Leben

Robi bo kmalu star 60 let, še vedno pa prihaja na turnirje, kot je ta v Šentrupertu. Foto: Drago Perko

»Lani je bil turnir prvič, kakovost ekip je bila slabša, letošnji pa je na izjemno visoki ravni. Kar 16 dobrih ekip se je zbralo. Rad pridem na take turnirje: tu srečam veliko mlajše prijatelje. Ko igram na takem turnirju, se počutim mladega,« je dejal Robert Baranašič, letnik 1966, ki je to pot igral brez brata Danila, s katerim se tovrstnih prireditev udeležujeta več kot 30 let.