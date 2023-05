Predelana hrana lahko prispeva k večjemu tveganju za depresijo

Študije kažejo, da imajo ljudje, ki uživajo veliko hitre prehrane, večjo verjetnost za depresijo kot tisti, ki uživajo predvsem sveže pridelke. Predelana hrana, zlasti tista z veliko sladkorja in rafiniranih ogljikovih hidratov, lahko prispeva k večjemu tveganju za depresijo, pravijo zdravniki.

Sadni sok

Vlaknine v svežem sadju vas nasitijo in upočasnijo vnos energije v kri. Brez vlaknin pijete le hranljivo sladkorno vodo, ki vas lahko hitro dvigne – in enako hitro spravi dol. Zaradi tega ste lahko lačni in jezni. To ne pomaga pri tesnobi in depresiji. Sadje jejte celo, ko ste žejni, pijte vodo.

Sladke pijače

Tu ne morete zmagati: v njih je ves sladkor sadnega soka, a nobene hranilne vrednosti. Sladkane pijače so povezane z depresijo. Če hrepenite po pijači, poskusite raje vodo s kančkom soka. Tako boste dobili mehurčke brez prevelike količine snovi, ki jih ne potrebujete.

Dietne pijače

Brez sladkorja, torej brez težav, kajne? Ne povsem. Morda ne boste imeli energijskega zloma, ki ga povzroči prevelika količina sladkorja, vendar vas lahko dietne pijače spravijo v depresijo. Zaradi njih se lahko počutite še bolj depresivno, kot bi se ob sladki pijači. Preveč kofeina, ki ga vsebujejo številne gazirane pijače, lahko škoduje tudi anksioznosti.

Kečap

Večinoma gre za paradižnik, kajne? No, ja, in sladkor, veliko sladkorja. Natančneje štiri grame na žlico. In »lahki« izdelki lahko vsebujejo umetna sladila, ki so lahko povezana z anksioznostjo in depresijo. Namesto tega poskusite domačo paradižnikovo salso. Želite malo pikantnosti? Dodajte kajenski poper.

Kava

Če je niste navajeni, vas lahko kofein v njej naredi živčne in nervozne. Prav tako lahko zmoti vaš spanec. Ne pomaga niti pri tesnobi niti pri depresiji. Tudi zaradi odtegnitve kofeina se lahko počutite slabo. Če menite, da vam povzroča težave, kofein počasi izločite iz svoje prehrane. Če vas to ne moti ali če pijete kavo brez kofeina, lahko kava pripomore k temu, da se boste počutili manj depresivno.

Energijske pijače

Povzročajo lahko čuden srčni ritem, tesnobo in težave s spanjem. To pa zato, ker ni vedno lahko ugotoviti, kako visoka raven kofeina se skriva v njih. Ti napitki pogosto vsebujejo tudi veliko sladkorja ali umetnih sladil. Če ste žejni, pijte vodo. Želite nekaj sladkega? Pojejte kos sadja.

Alkohol

Že majhna količina alkohola lahko pokvari spanec. Premalo počitka lahko poveča anksioznost in depresijo. Ključno je odmerjanje: za ženske je dovolj ena pijača na dan, za moške dve.

Sladoled

Zaradi sladkorja, kajne? No, ja, vendar to ni vse. Vsebuje tudi približno 2 grama transmaščob na porcijo, te so povezane z depresijo. So tudi v ocvrti hrani, testu za pico, pecivu, piškotih in krekerjih. Preverite deklaracijo.

Predelana hrana

Če uživate veliko predelane in ocvrte hrane, rafiniranih žit, sladkarij, peciva in mlečnih izdelkov z visoko vsebnostjo maščob, ste pogosteje anksiozni in depresivni. Raje izbirajte polnovredna žita, sadje, zelenjavo in ribe.