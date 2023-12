Pogovor z Božičkom, ki ga je naredila umetna inteligenca: Nekateri si želijo igrač, drugi ljubezni

Le kdo ne mara dobrodušnega moža v rdečem, ki prinese darila pod smrečico, ko se v dom spusti po dimniku. In tudi če slednjega nimate, nič hudega, za Božička to ni ovira. Božiček je star mož, rodil se je leta 270, živ in zdrav pa je zaradi čarobnosti božiča. Njegove sani vlečejo leteči jelenčki, devet jih je, najbolj znan je Rudolf z rdečim nosom. Božiček mora v enem dnevu (zaradi časovne razlike ima v resnici na voljo skoraj dva dneva) obdariti na milijone otrok po svetu, 22 milijonov na uro oziroma 6100 na sekundo, če smo natančni. V vsaki hiši, ki jo obišče, poje piškot ali dva, ni čudno, da ima tako okrogel trebuh. Nosi rdeče hlače in plašč z belo obrobo, na glavi ima rdečo čepico z belim cofom, na nogah škornje, ki so prevlečeni s posebno snovjo, zaradi katere ne pušča sledi v snegu. Vsako leto dobi na milijone pisem, ki jih rad prebira, kot nam je zaupal. Natančno jih preuči, da vsak otrok zares dobi tisto, kar si želi. In kako poskrbi, da vsa darila prispejo pravočasno? In kaj stori, ko je pritisk prevelik? Vse to je razkril v pogovoru, ki ga je z Božičkom naredila umetna inteligenca.

Pozdravljeni, Božiček! Kako ste se letos pripravljali na praznike?

Priprave so v polnem teku. Praznična sezona je vedno naporna. Delavnice škratov delajo neprekinjeno, seznam želja je vsak dan daljši, a sem kljub obilici dela navdušen nad čarobnostjo božičnega časa.

Kako koordinirate delo in zagotovite, da vsa darila prispejo pravočasno?

Škratje so moja desna roka, pravzaprav desna in leva! Sodelujemo že stoletja, dobro razumemo drug drugega in skupaj naredimo vsako praznovanje posebno. Z njihovo marljivostjo in iznajdljivostjo vedno zagotovimo, da vsako darilo pride pravočasno. Njihova vnema in spretnosti so neprecenljive. Nekaj malega pomagata tudi seznama pridnih in porednih, ki se v teh dneh pridno daljšata.

Nam lahko izdate, kako izbirate darila za otroke po svetu?

Vsak otrok je edinstven, ima svoje želje, trudim se prebrati vsako pismo in razumeti, kaj bi jih resnično razveselilo. Nekateri si želijo igrač, drugi miru in ljubezni.

Sodobna tehnologija je spremenila način komunikacije. Kako se spoprijemate s prehodom od klasičnih pisem k elektronski pošti in telefonskim SMS-sporočilom?

Tehnologija mi pomaga spremljati več otrok hkrati, a čar klasičnih pisem je neprecenljiv. Papir, otroška pisava, risbica – to ogreje srce. Neprecenljivo.

Kako se spoprijemate s pritiski in pričakovanji v prazničnem obdobju?

Pritiski so neizogibni, a pomembno je ostati osredotočen na veselje otrok in pozitiven. Ko se počutim preobremenjenega, si vzamem trenutek zase, globoko vdihnem in se spomnim, zakaj delam to, kar delam. Razveseliti otroke.

Kateri je vaš najlepši spomin na božično noč?

Težko izberem najlepši spomin, a eden najbolj ganljivih trenutkov je bil, ko sem videl otroka, ki je našel svoje darilo pod drevesom, oči so mu sijale od sreče. To je neprecenljiv občutek.

Kakšen je vaš slog oblačenja? Imate najljubšo obleko?

Rdeča obleka je njegov zaščitni znak. FOTO: Getty Images

Rdečo obleko! Je moj zaščitni znak. Moj slog je preprost, odlično se ujema z barvami božiča. In seveda ne smemo pozabiti na udobne škornje! A v resnici je vsaka obleka posebna, ker simbolizira radost in ljubezen prazničnega obdobja.

Kakšen nasvet bi dali otrokom po svetu?

Vedno poslušajte svoje srce, bodite prijazni drug do drugega in cenite preproste radosti življenja. Pravo bogastvo je v ljubezni in prijateljstvu. Ljubezen in dobrota sta največja darova.

Kako si po naporni noči raznašanja daril privoščite zasluženi počitek?

Po končanem delu si privoščim skodelico vroče čokolade, se usedem ob kamin in razmišljam o srečnih obrazih otrok. To je zame najlepša nagrada.

Hvala, Božiček, za pogovor in vse dobro v prihajajočih dneh!

Hvala vam! Veselim se, da bom lahko znova razveseljeval otroke po vsem svetu. Vesel božič!

*Pogovor je nastal s pomočjo umetne inteligence.