Najbolj priljubljen šov letošnje pomladi je doživel sklepno dejanje. Znan obraz ima svoj glas je letos dobil kar dva zmagovalca, brata Aneja (23) in Roka Piletiča (30) iz dua BQL. Mlada Korošca sta iz nedelje v nedeljo navduševala s preobrazbami v številne glasbene legende, na koncu pa osvojila srca gledalcev s preobrazbo v Ansambel bratov Avsenik in z izvedbo skladbe Slovenija, od kod lepote tvoje. Njuna glasbena pot se je začela z najstniško energijo in mladimi oboževalkami, ki so za bratoma vpile na vsakem koraku, zdaj pa Anej in Rok stopata po drugačni poti, kot je tista, ki ju je izstreli...