Poiščite svoj zemljevid življenja

Kaj nakazuje ta del vaše numerološke karte, kako najti svoje in kaj to edinstveno število prinaša? V dveh delih vam bomo predstavili vse vrednosti.

Vrednosti črk 1 - A, J, S 2 - B, K, T 3 - C, L, U 4 - D, M, V 5 - E, N, W 6 - F, O, X 7 - G, P, Y 8 - H, Q, Z 9 - I, R

V starodavnem sistemu numerologije številke in črke nosijo vibracije, ki vplivajo na naše življenjsko poslanstvo. Število življenjske usode, včasih imenovano tudi število izraza življenja, predstavlja, kako boste sledili življenjskemu klicu. Kot že ime pove, ta številka govori o vaši usodi. Če je število življenjske poti vaš zakaj, je vaše število usode kako, saj razkriva, kako se dejansko izraža vaše število življenjske poti. Število usode razkriva, kako doseči svoj končni cilj in kako se izraža vaše število življenjske poti. Glede na vaše polno uradno rojstno ime to število govori o lastnostih, ki jih boste morali razviti, da boste izpolnjeni, in o tem, kako živeti svoje sanje. Če je številka vaše življenjske poti kot pot, po kateri potujete, je številka življenjske usode zemljevid, ki vas na tej poti vodi. Skupaj ustvarita popolnejši pogled na vaš življenjski namen.

Kako jo izračunati?

Začnite tako, da napišete svoje polno uradno rojstno ime. Ime bi moralo biti natanko takšno, kot je na vašem rojstnem listu, tudi če se je od takrat spremenilo. Vzemite številke, ki so dodeljene vsaki črki vašega imena, in jih začnite seštevati. Zmanjšajte vsoto, ki jo dobite, tako da seštejete številke (tj. 27 se zmanjša na 9, ker je 2 + 7 = 9) in nadaljujte zmanjševanje, dokler ne dobite ene same števke od 1 do 9 z izjemami za glavna števila 11, 22 in 33, ki ga bomo razložili. Vrednosti najdete v okvirčku.

Ime ANA KRANJC nanese:

(ANA) 1 + 5 + 1 = 7

(KRANJC) 2 + 9 + 1 + 5 + 1 + 3 = 21,

2 + 1 = 3

7 + 3 = 10,

1 + 0 = 1

Ime Ana Kranjc ima za število usode torej 1. Če zmanjšate števila svojega imena in je zadnja dvomestna številka 11, 22 ali 33, so to glavna števila, ki se ne zmanjšajo in imajo poseben pomen. Zdaj pa poglejmo, kaj števila pomenijo.

1

Če je število vaše usode 1, je vaša usoda, da dobesedno postanete številka 1 pri vsem, za kar se odločite. Na svetu ste, da razvijete neomajno samozavest, neodvisnost in, kar je najpomembnejše, se naučite, kako učinkovito voditi druge. Ključne besede: vodenje, zaupanje, neodvisnost, inovativnost, pogum.

2

Vaša usoda je podpirati in dvigovati druge v vlogi mirovnika. S svojimi talenti boste vnašali harmonijo in ravnovesje v vse, kar počnete. Ključen namig za to število je, da se počasi daleč pride. Ključne besede: mirno, sočutno, skrbno, sodelujoče, srčno.

3

Vaša usoda je vzbujati veselje drugim z izžarevanjem topline in pozitivnosti. Svojo modrost boste usmerjali in širili prek vsakršne oblike komunikacije, ki vas kliče. Ključne besede: komunikativen, ekspresiven, edinstven, pristen, duhovit.

4

Naučiti se morate stabilnosti, praktičnosti in organizacije v prizadevanju, da zgradite nekaj s trajno vrednostjo. Ko boste razvili bolj metodičen pristop do življenja, boste služili kot zgled drugim, saj jim boste pokazali pomen strukture in vztrajnosti. Ključne besede: metodično, organizirano, stabilno, praktično, stoično.

5

Vaša usoda je razviti zdrav odnos do svobode in živeti polno življenje ter drugim pokazati, kako storiti enako. Na svetu ste, da se spoprijateljite s spremembami in neustrašno živite tako, da rečete da stvarem, ki vas strašijo, ne da bi se vdajali pretiravanju in nezmernosti. Ključne besede: transformativno, nenehno spreminjajoče se iskanje svobode, vznemirljivo, pustolovsko.