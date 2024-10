Po smučanju diši

Za smučarsko sezono je ključno, da izboljšamo svojo fizično kondicijo, stabilnost in gibljivost. Tako lahko preprečimo marsikatero poškodbo. Te so pri smučarjih pogoste zaradi hitrosti, zahtevnih terenov in dinamične narave športa. Pomembni sta pravilna tehnika in ustrezna zaščitna oprema, da se zmanjša tveganje za poškodbe. Predvsem pa lahko z dobro telesno pripravljenostjo in posebnimi vajami preprečimo ali vsaj omilimo najpogostejše poškodbe pri smučanju. Omenili bomo nekatere, da bomo z večjo vnemo vadili in se jim izognili.

Poškodba sprednje križne vezi (ACL) nastane zaradi nenadnega zasuka kolena, poškodba notranje stranske vezi (MCL) je pogosta pri padcih ali napačnem zavijanju. Zvin kolena je manj resna poškodba vezi v kolenu. Poškodujemo si lahko meniskus zaradi zasuka kolena ali nenadnega pritiska. Poškodba rotatorne manšete je poškodba mišic in tetiv v ramenskem sklepu. Izpah ramena se zgodi, ko kost zdrsne iz ramenskega sklepa pri padcu. Poškodbe ramenskega sklepa nastanejo zaradi padca na ramo, tudi zlom ključnice je posledica padcev ali trkov, prav tako poškodbe zapestja, zvini in izpahi prstov, nadlahtnice, poškodba kolka ter zlom reber. Zaradi trkov ali padcev na obraz si lahko poškodujemo obrazne kosti. Zaradi močnih udarcev v glavo si lahko pridelamo pretres možganov, pri hudih padcih ali trkih si lahko (huje) poškodujemo hrbtenico. Ledvene poškodbe nastanejo zaradi napetosti v križu med smučanjem ali po padcih.

Krepke mišice in boljša gibljivost

In kaj lahko storimo, da bo naše veselje na smučeh varno, da bomo preprečili poškodbe in med smučanjem lahko zares uživali? Okrepimo mišice spodnjega dela telesa, izboljšajmo jedrno stabilnost in povečajmo gibljivost in vzdržljivost.

Smučanje zahteva močne noge, zato so ključne vaje, kot so počepi, izpadni koraki in dvigi na prste. Te vaje krepijo mišice stegen, meč, zadnjice in kolen, kar bo pomagalo pri stabilnosti in preprečevanju poškodb med smučanjem.

Trup igra pomembno vlogo pri ohranjanju ravnotežja in nadzoru gibanja. Zato je pomembno vključiti vaje za jedro, kot so deska (plank), stranski plank in celo ruski zasuki (a ta ni primerna za vsakogar). Te vaje krepijo trebušne mišice in hrbet, kar omogoča boljšo kontrolo na smučišču. Pred začetkom vadbe, zlasti če imate stare poškodbe sklepov ali težave s hrbtenico, se je treba posvetovati s strokovnjaki.

Dobra gibljivost telesa in prožnost zmanjšujeta tveganje za poškodbe. Raztezanje mišic, predvsem nog, hrbta in bokov, je bistvenega pomena. Poleg tega je pomembno delati na kardiovaskularni vzdržljivosti, primerne aktivnosti so tek, kolesarjenje ali plavanje, kar bo omogočilo daljšo smučarsko sezono brez utrujenosti.