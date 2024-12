Pilates in joga za dobro počutje

Pilates in joga preoblikujeta telo in um, a prinašata različne izkušnje in edinstvene koristi. Koristno je poznati razlike, da lahko izberete tisto, ki bolj ustreza vašim ciljem in željam.

Pilates temelji na moči telesnega jedra, saj krepi globoke mišice, ki podpirajo držo, poravnavo in splošno stabilnost. Joseph Pilates je vadbo opisal kot »popolno usklajevanje telesa, uma in duha«. Vse vaje so natančne in nadzorovane, kar pomaga krepiti telo in izboljšati zavedanje o njem. Redna vadba lahko izboljša telesno držo ter poveča koordinacijo in samozavest.

Joga ima globoke korenine v duhovnih tradicijah in spodbuja dobro počutje na fizični, mentalni in čustveni ravni. Skozi asane (telesne položaje), pranajamo (dihanje) in zavedanje krepi telo, povečuje gibljivost ter krepi notranji mir. Spodbuja k zavestnemu gibanju in dihanju ter življenju z večjo pozornostjo.

Pilates je zasnovan za krepitev telesnega jedra in izboljšanje telesne drže. FOTO: Getty Images

Razlike med pilatesom in jogo so v osredotočenosti vaj. Pilates je zasnovan za krepitev telesnega jedra in izboljšanje telesne drže, medtem ko joga bolj celovito povezuje telo in um, s poudarkom na sprostitvi. Pilates je idealen za tiste, ki želijo krepiti mišice in izboljšati zavedanje o telesu, medtem ko joga pomaga zmanjševati stres, izboljšuje gibljivost in mentalno jasnost. Pilates vključuje natančne gibe in je osredotočen na kakovost gibanja, kar zahteva povezovanje uma in telesa, joga poleg fizične vadbe vključuje tudi meditacijo in dihalne tehnike, ki poglobijo notranjo umirjenost.

Izbira vadbe je odvisna predvsem od vaših ciljev. Če želite krepiti mišice in izboljšati telesno držo, je pilates boljša izbira. Če iščete bolj celovito vadbo za telo in um, ki vključuje tudi sprostitev in meditacijo, potem izberite jogo. Obe vadbi lahko kombinirate, saj se njune koristi medsebojno dopolnjujejo. Pilates krepi jedro in izboljšuje stabilnost, kar vam lahko pomaga pri težjih jogijskih položajih.