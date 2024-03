Pevka Andreja Zaljetelj se spominja prelomnic v svoji kariero

Danes se zelo rada spominjam izida zgoščenke in drugih prelomnic, ki so zaznamovale mojo glasbeno pot. Po letih delovanja v ansamblih različnih glasbenih zvrsti, tako zabavnih kot narodno-zabavnih, denimo ansamblih Virgintina, Tik-Tak in Minerali, sem leta 2010 stopila na samostojno pot, kar mi je uspelo tudi s podporo mame in sestre. Brez njiju se moje sanje ne bi nikoli uresničile, saj sta za to potrebna velik finančni vložek in ogromno napora. Zato sem mami posvetila pesem Odsev srca – materi,« pove Andreja Zaljetelj, ki jo od začetka kariere spremlja Anita Jerus, njena najboljša prijateljica in osebna stilistka, ki poskrbi za njen brezhibni videz.

Hvaležna vsem, ki so ji pomagali

»Zelo hvaležna sem svojemu učitelju petja Nacetu Junkarju, ki mi pred vsakim pomembnejšim nastopom še vedno pomaga obnavljati in ohranjati znanje, ki ga je prenesel name,« pravi Zaljeteljeva. Pomembno vlogo pri ustvarjanju njene glasbe je imel tudi Janez Repnik, v čigar studiu v Mengšu se kalijo številni mladi glasbeniki. Zaljeteljevi je napisal njeno prvo skladbo in veliko poznejših. Tudi vseh enajst, ki jih je izdala na zgoščenki z naslovom Brez besed pred natanko desetimi leti. Za osem od teh pesmi je posnela tudi videospote.

Andreja z Alfijem Nipičem FOTO: osebni arhiv

»Tisti, ki je odločilno vplival, da sem na glasbeni poti vztrajala, pa je Božo Medvešek. V njegovem studiu, z njegovim ustvarjanjem je v zadnjih letih nastala marsikatera pesem, tudi v sodelovanju z glasbeniki in pisci besedil, kot so Vera Šolinc, Marko Pezdirc, Toni Sotošek in Peter Fink. Vpeljal me je v svoj glasbeni svet in mi kot vodja skupine Mambo omogočil dostop do glasbenih odrov v tujini. Prav njemu gre velika zasluga, da sem tako dolgo ostala na sceni,« pravi Andreja Zaljetelj. Zasluge za kakovostno glasbo in besedila imajo še številni drugi raznoliki avtorji.

Uresničitev dolgoletne želje

Z Markom Tivadarjem sta lani v duetu posnela pesem V tvojih očeh. FOTO: osebni arhiv

Doslej je posnela 25 skladb, za večino tudi videospote. Gre za pesmi Utrip srca, Brez besed, Vroča poletja, Misli tavajo, Odsev srca, Ko rožmarin cveti, Šepet morja in druge. »Na sodelovanje v narodno-zabavnem ansamblu Minerali me je spomnil valček Moja stara domačija, ki smo ga posneli z ansamblom Jasnina. Z nadarjenim glasbenikom Markom Tivadarjem sva posnela video živahne pesmi Ker me ljubiš, ki je priredba pesmi Dich zu Lieben. Še letos bova posnela videospot za pesem V tvojih očeh. Prav sodelovanje z Markom me je pripeljalo do srečanja z Ivico Horvatičem, glasbenikom in vodjo glasbene skupine Fosili s Ptuja. Ponudil mi je, naj posnamem pesem Oprosti ljubezen. Ivica je uresničil tudi mojo dolgoletno željo, da bi posnela pesem v stilu Ptujskih 5, in sicer s pesmijo z naslovom Šepet morja,« pravi Zaljeteljeva, ki ima še veliko načrtov in se nadeja novih uspešnih sodelovanj z drugimi glasbeniki.

Svoje pesmi predstavlja na radijskih postajah in v televizijskih oddajah, sodeluje na različnih prireditvah, tudi dobrodelnih.

Svoje pesmi predstavlja na radijskih postajah in v televizijskih oddajah, sodeluje na različnih prireditvah, tudi dobrodelnih, doma in v tujini pa nastopa s skupino Mambo. Še posebno lep je valček Srečen s teboj, ki ga je posnela z družino Tonija Sotoška, ki je za to skladbo ustvaril tudi melodijo in odigral harmoniko, besedilo pa je delo Bernarda Miklavca. V videospotu, ki so ga posneli v Kobilarni Hosta na Selah pri Šentjerneju in v Pleterjah, blestijo tudi Sotoškovi otroci – Eva na violini, Matic s kitaro in klarinetom, Toni mlajši na basu ter Miha na trobenti.