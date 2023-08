Pametni telefon honor 90 je napredoval na vseh področjih

Honor je po osamosvojitvi od Huaweia, s čimer se je rešil ameriške blokade, na dobri poti, da postane eden od glavnih igralcev na svetovnem trgu pametne telefonije. Sodeč po skokovito rastoči prodaji zunaj domače Kitajske, so kupci ugotovili, da lahko od Honorja dobijo telefone, ki se lahko kosajo z najboljšimi na trgu, v nasprotju s Huaweiem, s katerim si je včasih delil marsikaj, pa imajo honorji naložene tudi Googlove storitve in aplikacije, kar pomeni ogromno količino vseh mogočih programčkov in igric.

Višji srednji razred

Telefon lepo sede v roko in ne drsi. FOTO: Staš Ivanc

Novi honor 90, ki je letos poleti skupaj z mlajšim bratom honor 90 lite doživel evropsko premiero, je precej zanimiv telefon. Cenovno (549 evrov) sodi v višji srednji razred, kjer sta kitajska in korejska konkurenca precej hudi, a ima nekaj adutov. Prvi je glavna kamera s kar 200 milijoni slikovnih točk, potem je tu nova 12-MP ultra širokokotna kamera s samodejnim ostrenjem, pa 50 MP selfie kamera, odličen srednjerazredni procesor snapdragon 7 gen 1 AE, ki je izdelan v 4-nanometrski tehnologiji, pa obilje delovnega in notranjega pomnilnika (8 + 256 GB ali pa kar 12 + 512 GB), 120-herčni amoled zaslon, vzdržljiva baterija s kapaciteto 5000 mAh, ki podpira hitro polnjenje, zelo privlačen pa je tudi sam videz telefona. Dejansko je eden redkih telefonov, ki so v primerjavi s prejšnjim modelom opazno napredovali pri tako rekoč vseh komponentah.

Močna kamera

Lepo oblikovana in zmogljiva hrbtna trooka kamera. FOTO: Staš Ivanc

Kot rečeno, ima glavna širokokotna kamera 200 milijonov točk z novim senzorjem, ki združi 16 pik v eno, tako da je končna ločljivost nekaj čez 12 MP. Slikamo lahko tudi pri polni ločljivosti 200 MP, a tedaj so datoteke gromozanske. Velika količina pikslov poskrbi tudi za to, da so digitalno povečane fotografije dobre, dokler seveda ne pretiravamo. Barve so odlične, ostrina tudi, kontrasti prav tako. Odlično se izkaže tudi ultraširokokotna kamera z 12 milijoni točk in s samodejnim ostrenjem, ki je zelo dobrodošlo. Kameri pri portretni fotografiji pomaga še globinski senzor, za katerega ne bi bilo nič hudega, če ga ne bi bilo, saj bi za zamegljeno ozadje poskrbela umetna pamet. Tudi prednja kamera s 50 MP ni od muh in dela odlične selfieje. Prednja in zadnja kamera znata snemati video v ultravisoki ločljovosti 4K, pri čemer 200 MP kameri pomaga (le) elektronska stabilizacija slike. A rezultati so kljub temu odlični, na voljo pa imamo različne snemalne načine.

Odličen paket

Zumiranje s honorjem 90: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Za delovanje sistema skrbi zmogljivi procesor snapdragon 7 gen 1 ae, ki se zlepa ne zadiha, poskrbljeno pa je tudi za učinkovito hlajenje. Zaslon ima isto diagonalo kot pri lanskem honorju 70, le da je panel zdaj iz organskih diod in obvlada 120-herčno osveževanje slike, zrasla pa je tudi njegova ločljivost, in sicer na 1200 x 2664 točk. Baterija se zlepa ne bo izpraznila, če pa se bo, je v škatli priložen 66-vatni napajalnik, ki jo v petih minutah napolni za 20 odstotkov. Manjka le brezžično polnjenje. No, pa zvočnik je le en sam, ima pa telefon klasični avdio izhod. Na telefonu teče android 13, zamaskiran v uporabniški vmesnik magicOS 7.1, v katerem se bodo dosedanji uporabniki honorjev (in huaweiev) hitro znašli. Skratka, odličen telefon za dober denar.