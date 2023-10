Terapija s kristali: osvobodite se tesnobe

Še nekaj kristalov nam je na voljo za pomoč, hkrati pa še tri zelo priročne tehnike za njihovo uporabo.

Rodonit

Povečuje samospoštovanje, spodbuja sočutje do sebe, pomaga se osvoboditi negativnih miselnih vzorcev. To je odličen kristal za delo, če se soočate z veliko spremembo, odločitvijo ali lekcijo. Pomaga nam spoštovati svoje meje, sprejemati zdrave odločitve zase in se osvoboditi preteklosti. Pomaga nam, da se znebimo dela te prtljage iz preteklosti, ko se moramo osvoboditi strahu ali sramu, zamere ali obžalovanja.

Roževec

Spodbuja sočutje do sebe, sprosti čustveno prtljago, odpre srčno čakro. Ko smo resnično zaskrbljeni, potrebujemo sočutje do sebe in odprto srce, pri čemer pride na vrsto roževec. Ta kamen vas neguje in podpira na vaši poti iskanja ljubezni do sebe. Rožnati kremen deluje kot obliž za vaše srce – tisti, ki lahko pomaga zaceliti stare ljubezenske rane, odpustiti ljubimcem in sprostiti kakršno koli dolgotrajno čustveno prtljago.

Tri tehnike za uporabo: Meditirajte z njimi Eden najpreprostejših načinov dela s kristali je meditacija s tistimi, ki prizemljijo in pomirjajo, kot so hovlit, črni turmalin ali ametist. In tudi pri tem vam ni treba pretiravati – preprosto držite kristal v nedominantni roki, ko meditirate, in si izberite preprosto afirmacijo. Recimo: »Miren sem.« Pod vzglavnikom Če zaradi tesnobe ne spite, je dobra novica to, da je odličen način za pomoč pri tem pomirjujoč kristal pod vzglavnikom, vzmetnico ali na nočni omarici. Tako njegova energija ostane z vami vso noč. Če je to tisto, kar iščete, se odločite za kamne, kot sta celestin in ahat. Imejte jih pri sebi Imeti kristal v žepu, torbici ali ga nositi kot nakit so najlažji načini, da ohranite pozitivno energijo kristala. Lahko jih hranite na mizi, v avtu ali kjer koli, kjer se počutite tesnobni. Kadar koli počnete kaj za razbremenitev – naj bo to pohodništvo, kopel ali joga –, lahko to namero še okrepite s kristalom pri sebi.

Amazonit

Krepi upanje, povezuje vas s srcem, spodbuja opolnomočenje. Najprej in predvsem je to kamen, ki pomaga najti upanje, kar seveda izničuje stres. Amazonit navdihuje miselnost, polno upanja in moči, tako da lahko napredujete z optimizmom. Delo s tem kristalom bo vaš um naučilo pričakovati pozitivne rezultate. S tem povečanim občutkom optimizma vas amazonit potegne iz teme, da lahko stojite v svetlobi.

Šungit

Ponuja upanje v mračnih časih, ozemlji, povezuje z višjo modrostjo. Šungit je zelo ozemljitven kamen, ki lahko pomaga umiriti vaš um in vas pripelje nazaj na Zemljo, ko se trudite dosegati svoje cilje. Spodbuja vas, da se naučite več, naredite več in napredujete svojemu naslednjemu duhovnemu preboju naproti. Prav tako je povezan z velikimi kozmičnimi skrivnostmi in pravijo, da prinaša svetlobo v času teme ali negotovosti.

Lepidolit

Spodbuja pozornost in mir, povezuje se s čakro tretjega očesa in kronsko čakro. Ker je lepidolit pomirjujoč kamen, vam pomaga, da se vrnete v sedanjost, vas pomiri in reši skrbi ter spotikanja v prihodnosti. Lahko pomaga spodbujati notranjo umirjenost, ki je potrebna za napredovanje, saj spodbuja občutek miru tako, da vam pomaga, da se ne ujamete v tekanje v krogih v mislih, pač pa vas usmeri v srce.

Črni turmalin

Ponuja zaščito pred negativnostjo, ozemlji, čisti negativno energijo. Če potrebujete hitro ozemljitev, izberite črni turmalin. Ta kamen vam lahko pomaga, da ostanete prizemljeni in zakoreninjeni v realnosti ter v svoji viziji in tem, za kar si prizadevate. Deluje kot energijski telesni stražar in njegova globoka črna barva lahko pomaga odvrniti kakršno koli negativno energijo, preden ima priložnost vstopiti v vaše življenje.

Selenit

Čisti energijo v telesu in v prostoru, krepi duhovnost. Selenit je prosojno bele barve in energijsko čisti avro ter zagotavlja jasnost. Uporablja se lahko tudi za ozaveščanje višjega jaza, vključno s preteklimi in prihodnjimi življenji. Uporablja se predvsem za energijsko čiščenje, vključno s čiščenjem občutkov tesnobe.

Okamneli les

Ozemlji, zaščiti, spodbuja moč. Malo manj znan kamen, vendar deluje podobno kot črni turmalin, saj ščiti in ozemlji. Če v svojih manifestacijah naletite na ovire, ker vam je težko ostati zakoreninjeni in prizemljeni, razmislite o tem kamnu v svoji zbirki.