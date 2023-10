Proti stresu izberite kamne, ki vas ozemljijo in ščitijo

Različni kristali so primerni za različne stvari in ključ do dela z njimi je razumevanje, katere izbrati ter kako delati z njimi na svojem duhovnem potovanju. Ko občutite stres ali tesnobo, izberite kamne, ki vas ozemljijo in ščitijo.

Ametist

Pomaga pri duševnem miru, ponuja zaščito pred negativnimi miselnimi vzorci, krepi intuicijo. Je različica kamene strele, za katero je značilen značilen vijoličen odtenek. Njegova visokovibrirajoča vijolična barva vas vodi, da se obrnete vase, da se lahko vrnete v stanje ravnovesja. Na globoki ravni duše vaš duh ve, da imate vse, kar potrebujete, da najdete notranji mir. Pomaga vam zmanjšati vse motnje ali vse, kar ustvarja zmedo v vašem umu.

Akvamarin

Pomirja, pomaga pri osvoboditvi od negativnih miselnih vzorcev, tolaži. Ta dragoceni svetlo modro-zeleni kamen je metafizično znan kot kamen poguma. Ima nežno, pomirjujočo energijo, ki odpravlja zmedo in obsojanje – še posebno je koristen za zelo občutljive ljudi, ki želijo bolj zaupati svoji intuiciji. Tako v budizmu kot v krščanstvu verjamejo, da akvamarin spodbuja srečen zakon: če ste zaskrbljeni zaradi zveze, je to morda kamen, ki bo pomiril vašega duha.

Celestin

Pomaga prenehati skrbeti, prinaša vedrino, odpira vas višji resnici in zavesti. Celestin (izpeljan iz latinske besede caelestis, kar pomeni nebeški) je mineral iz stroncijevega sulfata. Njegova nebeško modra barva lahko pomaga vzbuditi mir in srečo, ki ju doživimo, ko gledamo v nebo na jasen dan. To je idealen kristal za v spalnico, saj prinaša mir in harmonično energijsko polje ter podpira miren spanec.

Tigrovo oko

Ozemlji, zaščiti, prinaša pogum. Če na svoji poti izgubljate jasnost, si privoščite zlato ali modro tigrovo oko, ki vam pomaga ohraniti jasen pogled. Tigrovo oko prinaša tudi zaščitno polje za vas in vašo energijo ter pomaga pri zakonu privlačnosti. Uporabite ga kot orodje za ozemljitev, poleg tega je to marsikje kamen sreče, ki je bil tradicionalno povezan z denarjem – kar je dobra novica, če se soočate s finančnim stresom.

Hovlit

Pomirja, zaščiti, povezuje se s kronsko čakro. Če se težko sprostite pred spanjem, si privoščite ta boratni mineral kalcijevega borosilikatnega hidroksida, saj pomaga olajšati duševni mir in prinese občutek umirjenosti, ponuja tudi zaščito in krepi vašo povezavo s kronsko čakro. Na otroke lahko deluje zelo pomirjujoče tudi za spanje.

Citrin

Navdihuje jasnost in osredotočenost, krepi samozavest, spodbuja pozitivno razpoloženje. Je kristal svetlobe, sreče in prisotnosti, ki nas spodbuja, da veliko sanjamo, ohranjamo pozitivno razpoloženje in skozi življenje stopamo s hvaležnostjo. Ko ga držimo v rokah, je prijateljski opomin, da smo resnično pozorni in cenimo svet, kot je pravi zdaj.

Hematit

Ozemlji, spodbuja pozornost, zaščiti. Poleg tega, da podpira občutek prizemljenosti, spodbuja tudi pozornost. Pravzaprav je pogosto magneten, zaradi česar je njegova povezava z Zemljo le še okrepljena. Ko se počutite, kot da preprosto ne najdete svojih temeljev, vam bo pomagal hematit. Njegova ozemljitvena energija vam pomaga, da se počutite varne, osrediščene in zavarovane ne glede na to, kje ste ali s čim se soočate.

Kamena strela

Okrepi namere, privlači pozitivnost, odvrača negativnost. Temu kristalu se preprosto ne moremo izogniti, saj je cenjen zaradi vseh svojih lastnosti in prednosti. Veliko teh je odličnih za lajšanje tesnobe, saj je ena glavnih prednosti čistega kremena pomoč pri spodbujanju jasnega, umirjenega uma. Ta kristal je že dolgo čaščen, ker pomaga uravnovesiti telo in zbistriti um.

Mesečev kamen

Prinaša mentalno jasnost, povezuje vas z božansko ženskostjo, pomirja. Znan je po svoji povezavi s srčno čakro, pa tudi po intuiciji in sreči – vse stvari, s katerimi se lahko povežete, ko ste pod stresom. To je odličen pomirjujoč kamen, popoln za boljši spanec, spodbujanje umirjenosti, hkrati pa vam pomaga, da imate pomenljive sanje, ter podpira psihični vid in intuicijo.

Fluorit

Pomirja, podpira produktivnost in notranjo harmonijo. Naj bi bil posebno koristen za pomoč pri osredotočenosti, jasnem razmišljanju in ustvarjalnem navdihu. Vrtinčasti pasovi zelenih, vijoličnih in modrih barv imajo pomirjujoč učinek tako na um kot telo. To je odličen zemeljski zaveznik, ki ga imate lahko pri roki, ko delate, študirate ali samo upate na miren, a produktiven dan.