Ohranjajmo kondicijo

Počitnice so čas za sprostitev, praznovanje in uživanje v dobri hrani. S tem ni seveda nič narobe, a vse to lahko moti našo običajno rutino vadbe in prehrane. Ponujamo nekaj nasvetov, kako ostati v formi med počitnicami, ne da bi se odrekli zabavi. Preden se odpravite na dopust, si vnaprej določite, kdaj in kako boste vadili. Zgodnje jutranje ure so odlična izbira, saj boste imeli več časa za uživanje v preostanku dneva. Če potujete, preverite, ali ima vaš hotel fitnes center, ali poiščite bližnji park za tek in hojo. V telesne aktivnosti vključite družino in prijatelje; skupaj se odpravite na dolg sprehod, izlet s kolesom ali pa zaveslajte do bližnjega otočka. Aktivnosti na prostem so odlična priložnost za druženje in hkrati za kurjenje kalorij.

Če nimate dovolj časa za daljše vadbe, se osredotočite na krajše, a intenzivnejše. Intervalni trening visoke intenzivnosti je odlična izbira, saj omogoča učinkovito vadbo v krajšem času. Tako lahko vadite kjer koli, doma in na dopustu.

Pazite na prehrano, a to ne pomeni, da se morate priljubljeni hrani povsem odpovedati, ampak da jejte čim bolj zmerno. Naložite si manjše porcije in uživajte v vsakem grižljaju. Tako se boste izognili prenajedanju, hkrati pa boste še vedno uživali v okusih. Pijte veliko vode, še posebno med obroki in druženji. Voda vam bo pomagala ohraniti občutek sitosti, kar bo pripomoglo preprečiti prenajedanje, boljša bo prebava, tudi raven energije.

Med počitnicami se lahko brez skrbi zabavate in uživate v dobri hrani, hkrati pa ohranite kondicijo. Načrtujte, bodite aktivni, nadzorujte obroke, hidrirajte se in prilagodite svojo vadbo, da boste tudi avgusta ohranili formo.