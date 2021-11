Od miss Jugoslavije do akademije

Prva slovenska manekenka in fotomodel, ki ji je uspelo v svetovnem merilu, je delala z največjimi fotografi in modnimi kreatorji, nastopala na modnih revijah po vsem svetu, snemala reklame in kampanje za kozmetična podjetja, se pojavila na naslovnicah številnih časopisov in revij, preizkusila se je tudi kot filmska in gledališka igralka. Ob snidenju po prihodu iz modne prestolnice Milano v Ljubljano mi pove: »Moje delo mi je omogočilo potovati po vsem svetu, spoznati ogromno ljudi, se naučiti tujih jezikov, skratka tisto, kar sem si želela vse od začetka.« Najbolj se nam je vtisni...