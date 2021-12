Oblikovanje je način življenja

Žare, ki je naš največkrat nagrajeni kreativec, je kreativni direktor v agenciji Futura DDB. Predvsem pa oblikovalec z dušo. Številna njegova dela presegajo čas, v katerem so nastala, lani so ga pri Marketing Magazinu razglasili tudi za oblikovalca desetletja. Sodeloval je z nekaterimi izmed najvidnejših domačih in svetovnih znamk, o odličnosti njegovih del pa govori kar 11 oblikovalskih oskarjev. Biti prejemnik nagrade red dot pomeni biti v središču mednarodne oblikovalske pozornosti, zato mu ob snidenju najprej čestitam za novo rdečo piko. »Čeprav je že enajsti red dot, sem se nagrade...