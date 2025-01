Ob izgubah se pesmi pišejo same

Producent, avtor in pevec Alex Volasko je kot samostojni izvajalec v glasbeno sceno vpet 13 let, preizkusil se je tudi v različnih šovih in se udeležil večjih slovenskih pevskih festivalov. Leta 2016 je zmagal s skladbo Pesem in poljub na festivalu Poprock, leta 2018 pa na Slovenski popevki s skladbo Če pomlad nikoli več ne pride. Ljubljančan je v novo leto zakorakal z veliko entuziazma. »S snemalno ekipo pripravljamo tri videospote, novi album je že v nastajanju, spremenil sem tudi domače okolje in doživel mnogo novega. Zelo sem vesel za vsak nastop, z glasbeno ekipo pa pripravljamo več novosti. Torej, 2025., preseneti me! Te že nestrpno pričakujem,« navdušeno pove ob prihodu v center Ljubljane, potem pa razkrije svoje potovanje v neznano. »Verjetno bom veljal za čudaka v glasbenem svetu, ampak ko je gneča najhujša, rad nekam odpotujem. Tako sem obiskal prednovoletni København, odločitev je prišla spontano. Idejo sem malo ukradel kolegici, ki je govorila o tem, da si že nekaj let želi obiskati Dansko, pa ne najde časa, tako da – hvala! Od mene lahko pričakuje kakšno razglednico. Šalo na stran. Rad potujem in odkrivam nove kraje, v letu 2024 sem letel na štiri različne destinacije in v 2025. tega ne mislim zmanjševati. To spoznavanje ti res nekaj da, neko notranjo polnost in pomiritev. Iz srca hvaležen sem, da imam to možnost.«

Album za Kristusova leta

V slaščičarni ob čaju narediva inventuro leta 2024. »Izdal sem četrti glasbeni album in naredil koncert na Ljubljanskem gradu, ki je pokal po šivih. Prišlo je toliko ljudi, da jih nismo imeli kam dati, in najbolj vesel sem, da je vsak odšel z dobrimi izkušnjami. Spremljevalna glasbena ekipa je bila fenomenalna in komaj čakam, da v 2025. z avtorskim materialom zakorakamo na odre po Sloveniji. Po štirih albumih se spodobi narediti en krog.«

Ravno za svoj 33. rojstni dan je izdal album Zvezdogleda. »Ja, Kristusova leta, ne govori,« se nasmeji. »Nisem začel svoje religije, ponosen sem na vsak svoj izdelek, ki lahko vsaj malo vpliva na vsakega poslušalca. Zelo rad se povežem z ljudmi in na nastopih se vedno znova trudim, da skupaj ustvarjamo odlično vzdušje. Navsezadnje smo pol glasbeniki in pol publika. Tako je bilo tudi na promociji albuma Zvezdogleda, koncert se je začel preprosto – ker sem na ta dan praznoval 33. Zdi se mi, da je največ, kar lahko za svoj jubilej ponudim, odlična glasba, žur in nepozabna izkušnja. Tako je bil moj rojstni dan popoln ne le zame, ampak za vse obiskovalce. Presrečen sem in vedno znova sem hvaležen za njihovo podporo in seveda tudi kritiko.« Poraja se mi vprašanje, ali je zanj vsak rojstni dan začetek nečesa novega. »Veliko damo na praznovanje rojstnih dni, ampak to je v resnici le še en dan, za katerega pa sem toliko bolj hvaležen, da sem živ ter lahko živim in ustvarjam na tej naši ljubi zemlji.«

Glasbeni ustvarjalci kot mediji

Nadarjeni poet je leta 2023 izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Poezije, elegije in ostale traparije, še čisto nov je torej album Zvezdogleda, zato ga temeljito izprašam o vsej izpovedani ljubezni, ki jo deli z nami. »Na albumu je ključna nit ta, da vsi zremo k nečemu večjemu in se zgledujemo po tem. Vedno se radi dajemo v kontekst lastne vrednosti in marsikdo idealizira svoj obstoj. Ampak proti zvezdam smo tako majhni in tako minljivi, za zdaj jih ne moremo doseči in nam predstavljajo nedostopno drobnost. Dajejo nam navdih in upanje, a hkrati vednost, da nihče ni idealen in boljši od drugih, proti zvezdam pa smo itak vsi popolnoma neznatni. Z idejo ideala se poigravam tudi zato, ker v teh časih preveč iščemo ideale zunaj sebe in premalo v nas samih. Biti boljši človek navzven ne pomeni nič in v albumu Zvezdogleda ne odkrivam le tistega vesolja zunaj, temveč tudi neskončne širine v vsakem izmed nas. Na koncu v albumu govorim ravno o tem – o ljubezni do življenja in do tistih, ki jim življenje dolgujemo. Odgovor se torej skriva v zadnjih nekaj pesmih, ki govorijo o iskreni ljubezni do ljubljene osebe, staršev in življenja.« Ko se še nekoliko ozreva v njegovo preteklost, iskreno pove: »Zaznamovalo me je predvsem spoznanje, da na nekatere stvari enostavno nimaš vpliva, pa če se še tako zelo trudiš. In to je problem idealov. Nikdar jih ne dosežemo, zakaj potem tako hrepenimo po njih, da pozabimo na prehojeno pot? Življenje niso le cilji, temveč celoten proces spoznavanja in ustvarjanja. Ideal bi bil po mojem lahko že to spoznanje, da idealov zares ni, saj mora vsak pri sebi odkriti svoj lastni potencial in pomen, ne pa biti čim bolj podoben neki navidezni popolnosti.«

Za njim je bogata karierna pot, saj je postal nepogrešljiv del slovenske glasbene scene. »Dokler mi možgani in glasilke dajejo to zmožnost, tukaj tudi ostajam. Važna je vznesena zagnanost in s tem nenehno iskanje novih zgodb, ki se nato izoblikujejo prek kitic. Rad pravim, da smo glasbeni ustvarjalci samo mediji, skozi katere se prelivajo in zapisujejo zgodbe univerzuma.«

Iz nerešljivih konfliktov do boljše osebnosti

Ne moreva mimo težkega obdobja v zasebnem življenju, decembra 2022 je javnost presenetil z vestjo, da se ločuje od dolgoletne partnerice, prav tako pevke Saše Lešnjek. »O svojih zvezah bom rekel tako: hvala za vse in na svidenje. Vsaka osebna izkušnja nerešljivih konfliktov je težka, a ti daje novo spoznanje in te okrepi v boljšo, močnejšo osebnost. Vsaj tako, se mi zdi, moramo na to gledati, če želimo rasti, čeprav vem, da je včasih ubijalsko naporno. Če bi hoteli ugajati vsem in vsemu, bi izgubili sami sebe, in to je še mnogo huje.« Ob tem pripomnim, da če bi bila njegova življenjska pot lažja, bi bile verjetno pesmi manj globoke. »Absolutno vsak konflikt, vsaka izguba, vsak padec rodi toliko emocij, da se iz njih pesmi pišejo same. Tega ne želim držati v sebi, imam res vse dobro počiščeno, in hvala možnosti, da se izražam prek glasbe. To me je že mnogokrat rešilo in vsakič znova ugotavljam, kakšen privilegij je to. Vesel sem, da se s tem mnogo ljudi poistoveti in da lahko moje zgodbe tudi njim pomagajo skozi težke življenjske preizkušnje. Kljub temu da smo si ljudje zelo različni, se spopadamo s podobnimi izzivi v življenju, in včasih je dobro slišati, da nismo sami.«

Preletiva album in njegove občutke, ki jih je ubesedil. »Mislim, da lahko kot najboljšo ljubezensko pesem na zadnjem albumu izpostavim skladbo Moja ti v delu, ko pojem: ta mozaik življenja je sestavljen iz malenkosti, najlepša izmed njih pa moja ti. Preprosto, suvereno, tako, kot mora biti. Veliko je lepih, majhnih stvari, ki sestavljajo življenje, a brez njenega dela mozaika bi bila slika nepopolna.«

Lani je naredil še eno veliko prelomnico v življenju in se preselil iz Ljubljane. »Zelo sem vesel, da sem imel priložnost iti bolj na periferijo. Moja družina sicer izhaja iz savinjskega konca, zato sem vajen nekoliko bolj podeželskega ambienta, in priznam, da mi veliko bolj ustreza to kot pa nenehen mestni vrvež.« Preden se posloviva, zadovoljno reče: »Ker sem ustvarjalec, menim, da bom zdaj imel nekoliko več miru. Veselim se, da lahko v novem letu vsem vam pokažem čisto nove glasbene stvaritve. Hkrati vam želim, da bi sestavljali vsak svoj mozaik drobnih stvari, ki delajo življenje barvito, in se ne bi preveč ukvarjali z nenehnim iskanjem idealov, temveč raje uživali v lepih, vsakdanjih trenutkih.«