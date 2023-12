Novi trendi: okrasni vrt kot z drugega planeta

Konec leta je pogosto namenjen refleksiji, analizi minulih mesecev, obujanju spominov, a tudi pogledu v prihodnost in snovanju načrtov. Tradicionalno pred novim letom strokovnjaki z različnih področij že podajo napovedi in mnenja, kakšne smernice nas bodo čakale v letu, ki prihaja. Eden najbolj opevanih, vsaj kar se tiče urejanja okrasnega vrta, bo denimo hortifuturizem, torej futuristično vrtnarjenje. To pomeni, da bodo vrtički videti kot nekaj iz prihodnosti, z oddaljenega planeta ali iz znanstvenofantastičnega filma, kar ni tako zelo zapleteno, kot je morda slišati.

Obarvani listi

Za heuchere so značilni listi različnih barv. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pri izbiri okrasnih rastlin se denimo osredotočimo na tiste, ki so videti bolj nenavadno, kot bi bile z drugega planeta. Mednje spadajo nekatere praproti, denimo asplenium, za katero so značilni širši in suličasti listi, ki so ob robovih nakodrani. Če se odločimo asplenium postaviti na prosto, naj ostane v cvetličnem lončku, saj ji temperature pod 15 stopinj Celzija ne ustrezajo, zato jo je treba jeseni prestaviti v stanovanje. Namenimo ji svetlo mesto, kjer bo dopoldan ali popoldan obsijana s soncem, ko bo to najmočnejše, pa jo bo ščitila senca.

Futuristični sedež, ki je hkrati luč. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rastline, ki se bodo odlično podale na futuristični vrt, so tudi agave, netreski in druge sukulente, še posebno tiste, ki spominjajo na morske korale. Ena takšnih je Euphorbia lactea 'Cristata', ki naj mesece, ko temperatura pade pod 12 stopinj Celzija, preživi v stanovanju. Sicer pa ima rada sončno mesto, a ne močne, neposredne svetlobe. Na futurističnem vrtičku bodo čudovito videti tudi rastline z obarvanimi listi, denimo ajuge, heuchere, hoste, ter košate rastline, med katere zasadimo visoko okrasno travo in ustvarimo pokrajino, ki spominja na džunglo z drugega planeta. Takšno okolje bomo še bolj prepričljivo ustvarili s primerno svetlobo.

Barvite palice

Vrt naj osvetlijo neonske barve. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Na futurističnem vrtu tako ne smejo manjkati neonske barvne luči, običajno so v obliki palic, ki jih zapičimo v zemljo ali položimo nanjo. Z njimi obdamo vrtno stezo ali jih uporabimo le kot dodatek in popestritev običajnim vrtnim svetilom.

Izberemo zanimive rastline nenavadnih oblik in barv ter prav takšno vrtno pohištvo.

Za piko na i izberemo še futuristično vrtno pohištvo, ki je lahko minimalistično ali pa spominja na umetnine. Pri slednjem pazimo, da ne bomo pretiravali, takšnih izrazitih kosov je namreč hitro preveč, saj poberejo vso pozornost. Izberemo denimo posebno vrtno mizo, ki ji dodamo povsem običajne stole, ali obratno, ali pa se odločimo za krasen unikaten cvetlični lonec, ki bo predstavljal osrednji del našega vrta, vanj in okoli njega pa posadimo katero od prej omenjenih rastlin.