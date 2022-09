Nič več neznani leteči predmeti

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo oktobra začela proučevati pojave, ki jih poznamo pod skupnim imenom NLP, neznani leteči predmeti, po angleško UFO – unidentified flying objects. V zadnjem času so v ZDA izraz UFO nadomestili s kratico UAP (unidentified aerial phenomena) – neznani zračni pojavi, zato tudi najnovejše Nasino poročilo govori o njih. Nasa bo natančno analizirala do zdaj zbrane podatke in dokumentacijo o njih. Raziskavo bo vodil astrofizik David Spergel, predsednik fundacije Simons iz New Yorka, trajala pa naj bi vsaj devet mesecev. Potekala bo v obliki javnih tribun,...