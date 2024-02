O vremenu se veliko govori. Pa ne le zaradi prikladnosti tematike, ki nam pride prav na vsakem koraku, ampak tudi zaradi dejstva, da še kako vpliva na naše življenje. Žal so njegove posledice hude tudi ali predvsem zaradi našega mačehovskega odnosa do planeta Zemlje. Verjetno pa ga ni junaka, ki se ne bi tu in tam pridušal ob pogledu v nebo. V naš vsakdan v avtomobile po radiu in domove po televiziji, mobilnih telefonih in aplikacijah vstopajo tudi vremenoslovci. Med njimi zagotovo Brane Gregorčič, ki smo ga obiskali na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ob prihodu v glavno pisarno in po...