Legendarni športnik napovedal veliki spektakel

Oseminpetdesetletni Američan DeAnthony Langston je košarkarski javnosti znan kot eden od prvih dveh temnopoltih tujcev v dresu Olimpije. V paru z Ericom Cooperjem je za zeleno-bele igral leta 1992, ko ju je v gnezdo zmajev povabil tedanji trener ter alfa in omega slovenske košarke Zmago Sagadin. Nekdanjega trenerja Ljubljančanov je DeAnthony obiskal v Zupančičevi jami, kjer stanuje, in ga najprej vprašal: »Kako je štirinožni prijatelj Yoyo?« Seveda je bil odgovor pričakovan, kužka ni več, je pa Američan, ki se kot menedžer in organizator še vedno ukvarja s košarko, poskrbel za smeh...