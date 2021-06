Namesto Uberja: hop v taksi

Hopin namesto Uberja

Namestitev in registracija

Aplikacija poišče najbližje voznike. FOTO: Staš Ivanc

Testna vožnja

Spremljanje voznika pred prihodom FOTO: Staš Ivanc

Letos se je že dosti govorilo o skorajšnjem prihodu digitalnih platform za prevoze, kot so Uber, Lyft ali Bolt, oziroma noveli zakona o prevozih v cestnem prometu, ki naj bi po trditvah ministrstva za infrastrukturo poskrbela za »modernejšo in cenejšo storitev na področju prevozov«. A kakor zatrjujejo pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), reforma zakona nima nobene zveze z digitalizacijo (ampak z uklanjanjem multinacionalkam), saj že zdaj obstajajo aplikacije, s katerimi naročamo in plačamo prevoz.Aplikacije za pametne telefone ima že več taksi služb, pred nedavnim pa se je v Slovenijo vrnila aplikacija oziroma storitev Hopin taxi, ki omogoča tako naročanje in plačevanje vožnje znotraj aplikacije kot tudi spremljanje in ocenjevanje voznika, ponuja pa tudi vnaprej določeno ceno prevoza. Slovaški Hopin taxi je na slovenski trg testno stopil že leta 2016, a tedaj je imel premalo sodelujočih voznikov. Zdaj so se povezali z ljubljansko družbo Taxi Rondo, s čimer je v sistem vključenih več kot sto taksijev z izkušenimi vozniki, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za opravljanje taksi storitve.Sama aplikacija je brezplačna, dobimo pa jo tako na Applovi tržnici app store kot v Googlovi trgovini play, lastniki Huaweijevih pametnih telefonov pa jo dobijo v trgovini appgallery (novejši huaweiji nimajo Googlovih storitev in tržnice z aplikacijami). Po namestitvi sledita registracija z nekaj osnovnimi osebnimi podatki in vnos promocijske kode, če ste jo kje dobili. Nato lahko registriramo še plačilno kartico, s čimer omogočimo enostavno plačevanje storitve znotraj aplikacije, čeprav je po opravljeni vožnji možno tudi plačilo z gotovino. Mogoče je ustvariti tudi dodaten poslovni račun, da imamo lahko osebni račun ločen od službenega.In tako sem šel preizkusit, kako se v praksi obnese aplikacija Hopin taxi. Šlo je kot namazano, pa čeprav je bilo prvič. Nekje v ljubljanskem BTC sem vnesel naslov, izbral vozilo (economy ali premium, razlika je v ceni) – lahko bi postavil še dodatne pogoje iskanja – in aplikacija je potrebovala nekaj sekund, da je preverila, kje so najbližji vozniki. Nato me je obvestila, kdo me pride iskat, s katerim avtomobilom, čez koliko časa in koliko bo vožnja stala. Seveda ima vsak uporabnik možnost preklicati naročilo in izbrati drugega voznika, lahko pa mu direktno pošlje sporočilo, če ima kakšne posebne zahteve. Na zemljevidu sem nato spremljal, kje se vozi moj voznik in kdaj bo prišel.Nato je voznik potrdil vstop potnika in vožnja se je začela. Gospodje poklicni šofer že 26 let (pred taksijem je vozil tovornjak) in jaz sem bil šele njegova četrta Hopin stranka. Čeprav sva bila oba vsak na svoji strani še nova pri uporabi aplikacije, je vse potekalo brez težav. Na cilju je Janez na tablici tapnil, da je vožnja končana, jaz pa sem v aplikaciji dobil obvestilo, koliko me je stala. Nato sem le še ocenil voznika (s petimi zvezdicami) in poslovila sva se. Brezstično in z maskama. Sva pa se oba čudila, zakaj je aplikacija obema najprej povedala, da bo vožnja stala 7,7 evra, ko pa se je začela, je cena zrasla na 8,3 evra. Ni veliko, a koga bo zagotovo zmotilo.Aplikacija je trenutno na voljo za naročilo prevozov na območju Ljubljane, v prihodnosti pa ne izključujejo širitve v druga mesta po Sloveniji.