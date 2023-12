Na Telčah, o katerih je pisal že Valvasor, so pripravili že 9. pohod po telških stezicah

Telče so gručasta vas v občini Sevnica, pred 99 leti je bila tu postavljena prva meteorološka postaja. O vasi, okoli 100 duš danes šteje, je v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že slavni Janez Vajkard Valvasor. Tistikrat je opisoval Telške gorice, zdaj pa je na tem koncu Dolenjske v modi pohod po telških stezicah. »Od leta 2013 ga organiziramo, dvakrat nas je ustavil covid-19, zato smo se letos zbrali devetič. V svojem kraju smo želeli imeti​ športnorekreativni dogodek,« pove Zvonka Mrgole, marljiva domačinka, svojčas tudi ravnateljica bližnje osnovne šole v Tržišču.

Po stezicah do goric, o katerih je pisal Valvasor. FOTO: osebni arhiv T. K.

Dobro se je jedlo in pilo. FOTO: osebni arhiv T. K.

Vse pešpoti na Telčah in okolici so jim pri realizaciji dogodka še kako prav prišle. »Mi smo še tista generacija, ki je po teh poteh hodila. Cest ni bilo niti prevoznih sredstev. Prvo pešpot smo si tako zamislili Pod našo vasjo čez Vinsko gorco. Vsako leto smo dodali nov cilj, nov motiv. Tako smo šli do slapa Jasnika pa od lipe do lipe. Lani smo označili vodne vire, dodali smo tudi informacijske table,« opiše Zvonka, potem pa pojasni, kje so bili letos.

Pot jih je vodila proti Novi gori, Druščam, Rogačicam in nato mimo Laz nazaj do Telč. Vmes so na vrhu Telč pri avtobusni postaji odkrili informacijsko tablo. »Želeli smo označiti točke, kam vse seže pogled: do Trdinovega vrha in Snežnika pa tja do domačije Slapšak, kjer izdelujejo izvrstne penine,« navrže Zvonka in povabi v naselje, ki se razteza po grebenu vinorodnega območja od Telške do Nove gore. Območje je precej poraslo z gozdovi, njive se širijo v smeri vinorodne Telške gore.

Lačni in žejni niso bili

Informacijska tabla postreže z veliko zanimivostmi. FOTO: osebni arhiv T. K.

»Pot med Druščami in Rogačicami smo večkrat prehodili: ko smo mladi do Rogačic vozili bika do krav, to je bila pešpot,« se Zvonka ozre v mladost, spomine pa je obujala z vsemi zbranimi, ki so prišli na pohod. Sijalo je sonce. »Telče so znane tudi po tem, da imamo veliko sonca,« še pristavi sogovornica, nekoč tudi predsednica Kulturno-športnega društva Telče, danes mu predseduje Tina Kukec, ki je vse zbrane na pohodu tudi lepo pozdravila. Njena družina je zagotovilo, da bo na Telčah še lep čas živahno. Po pohodu so se družili, dobre domače jedače in pijače ni manjkalo.