Na Čarobnem dnevu v Arboretumu Volčji Potok donirali več kot 10 tisoč evrov

Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok, ki ga za uvod v prvi šolski dan že petnajst let zapored pripravlja Barbara Novak iz Zavoda zaupanje s partnerji, je tudi letos poskrbel, da je več kot 20.000 obiskovalcev prišlo na svoj račun. Ob tem so predali še ček v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov. »Še vedno je to ena največjih slovenskih enodnevnih prireditev, ki je namenjena družinam, da aktivno preživijo prosti čas,« je povedala Novakova in znova poskrbela, da so se obiskovalci lahko udeležili številnih ustvarjalnih, športnih, glasbenih, plesnih in otroških delavnic, kot vsako leto doslej pa so se lahko otroci udeležili tudi Lidlovih otroških tekov, ki promovirajo zdravega duha v zdravem telesu.

Manca Izmajlova je s seboj pripeljala Izabelo, najstarejšo izmed treh hčera. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Vendarle pa ima ena največjih enodnevnih prireditev pri nas tudi posebno poslanstvo. »Letošnji se je posvetil predvsem podpori obolelim otrokom z rakom,« je še poudarila. Sodelovali so še Zveza Lions in Leo klubov Slovenije, distrikt 129 ter Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom – Katrin sklad, katerega namen je ozaveščanje širše javnosti ter vrstnikov o obolelih otrocih z rakom. Namen so ozaveščanje, druženje in medsebojna pomoč. Lionsi so na svoji stojnici poskrbeli za celodnevno pestro dogajanje. Obiskovalci so lahko metali na koš, se udeležili raznovrstnih delavnic, na katerih so sodelovali tudi oboleli otroci, ki so ob tem doživeli prav poseben družaben in vesel dan.

Nisem nevidna

Otroke z rakom je na Lionsovi stojnici obiskala tudi podpredsednica slovenske vlade ter zunanja ministrica Tanja Fajon. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Vrhunec dogodka je bila prav gotovo predaja donacije Inštitutu Zlata pentljica. Gre za rezultat obsežne akcije zbiranja sredstev ob podpori članov Lions in Leo klubov, organizatorjev Čarobnega dne ter Mlekarne Celeia. Sredstva so namenjena Katrinemu skladu, ki podpira štipendije in žepnine za otroke z rakom. Cilj je povečati sklad, da bi vsota dosegala raven Zoisovih štipendij. Inštitut Zlata pentljica je poskrbel za akcijo Nisem nevidna, ki bo potekala ves september, ki je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Plakati bodo postavljeni na osemdesetih mestih po vsej Sloveniji.

Anže Šuštar in Omar Naber v družbi moderatorke Barbare Božič FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Obraz letošnje kampanje je Tinka, ki se že drugič bori z možganskim tumorjem, zaradi katerega je oslepela, a je bila kljub temu diamantna maturantka in nadaljevala študij na fakulteti. Vsem sporoča, da je tukaj, med nami, da ne želi biti spregledana ter da potrebuje našo pozornost. »Plakat je delo mladih, ki so sami preboleli raka, Jan je fotografiral, jaz pa sem ji poslikala obraz,« je povedala mlada Korina, ki je tudi sama prebolela to zahrbtno bolezen, zdaj pa želi postati uspešna vizažistka.