Za lastnike psov imamo res dobro novico: združite sprehode z meditacijo

Meditacija je postala nekaj čarobnega, kar spreminja naše življenje. To poudarjajo vsi strokovnjaki. Če ste že izkusili čarobno moč meditacije, verjamete, da je resnično koristen način za obvladovanje čustev in pomaga tudi fizičnemu zdravju. A je tudi zelo težko vzdrževati redno, dosledno prakso. Pri meditaciji pa je le tako, da moramo v resnici meditirati, da bo delovala.

Pasja meditacija

Kako naj najdemo čas za meditacijo poleg vseh drugih vsakodnevnih opravil? Delamo, telovadimo, skrbimo za zdravo prehrano in svojo družino, vzdržujemo prijateljske odnose. Če vmes skrbimo še za hišne ljubljenčke, lahko meditacija urno zdrsne navzdol po prednostnem seznamu.

A za lastnike psov imamo res dobro novico. Če združite sprehode s psom z meditacijo, imate zanjo lahko čas vsak dan. Tradicionalna meditacija v hoji se običajno izvaja brez cilja, da kamor koli pridete. Hoja v danem trenutku je edini cilj. Če je mogoče, jo izvajajte v mirnem okolju brez ovir in motenj. Če torej psa sprehajate po prometnih ulicah mesta, kjer se izogibate drugim psom, navigirate po pločnikih in prehodih za pešce ter se pazite avtomobilov, medtem ko pobirate pasji drekec, to najbrž ni idealno. A pasja meditacija je lahko koristen način, da smo v sedanjem trenutku, medtem ko skrbimo za potrebe svojega zvestega spremljevalca.

Zakaj? Kot odgovorni lastnik psa ste se že zavezali, da boste svojega kužka sprehajali vsak dan, običajno celo večkrat na dan. Tako to vnese malo čuječnosti v ponavljajočo se nalogo, vi pa lahko postanete bolj prizemljeni, umirjeni in osredotočeni, medtem ko obkljukate opravilo s svojega vsakodnevnega seznama.

Naj sede z vami! Psi so po naravi meditativna bitja, zato jih je precej preprosto naučiti osnov meditacije. Nekoliko težje je pripraviti mladička, da tiho meditira hkrati z vami. Da bi vaš kužek lahko meditiral z vami, upoštevajte njegovo dnevno rutino. Če je zgodaj zjutraj še posebno nemiren, to morda ni najboljši čas za meditacijo. Če je zvečer navadno mirnejši, je to lahko pravi čas. Upoštevajte tudi njegov urnik, od sprehodov do časa hranjenja, da se izognete vsemu, kar bi lahko zmotilo vašega psa med meditacijo. Ključna naloga je, da ga pripravite do tega, da tiho sedi in meditira 20–30 minut naenkrat, ne da bi ga motili ali dolgočasili. Pomembno je, da začnete počasi z nekaj minutami in nato postopoma podaljšujete meditacijo, da se vaš pes navadi nanjo.

Sprehajalci psov so bolj zdravi

Raziskave kažejo, da so sprehajalci psov bolj zdravi od tistih, ki psov ne sprehajajo, zato je vsaka motivacija za sprehode s psi blagodejna za naše fizično in psihično zdravje. Kuža pač mora iti na malo in veliko potrebo, njega vreme ne zanima.

Psi lahko zmanjšajo raven stresnega hormona kortizola, njihovi lastniki pa imajo za 69 odstotkov večjo verjetnost, da bodo sodelovali pri kakršni koli prostočasni telesni dejavnosti, kot tisti, ki nimajo štirinožnega prijatelja. Če to dodamo k znanstveno dokazanim zdravstvenim koristim meditacije, sprehajanje psov neguje tako telo kot dušo.

Čuječnost je del Budovih naukov

Medtem ko nekateri morda vidijo kombinacijo meditacije in sprehajanja psa kot obliko večopravilnosti, v tem ni nič modernega. Vnašanje pozornosti v vsakodnevne dejavnosti je del Budovih naukov, ki jih še danes učijo številni učitelji meditacije. V suti Satipatthana je Buda učil štiri temelje čuječnosti, vključno s štirimi položaji (eden od njih je hoja), pri čemer nas je izobraževal, kako moramo biti pozorni na dihanje in vse življenjske dejavnosti.

Če v vsako, še tako običajno vsakdanje opravilo vnesemo čuječnost, je to blagodejno za vsa področja našega življenja. Študija v reviji Mindfulness kaže, da je že čuječe pomivanje posode znatno povečalo mentalno stimulacijo in zmanjšalo živčnost, s 27-odstotnim zmanjšanjem občutkov stresa.

Z upočasnitvijo in čuječnostjo pri naših vsakdanjih aktivnostih, pa naj bo to sprehajanje psov ali pomivanje posode, lahko poglobimo svojo vseživljenjsko prakso meditacije. Če s seboj pripeljemo svoje zveste kosmate prijatelje, ki so mojstri v čuječnosti, je pot toliko bolj smiselna in zabavna.