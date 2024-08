Med sprehodom po plaži našla najstarejše sporočilo v steklenici

Sicer povsem običajni sprehod po plaži v New Jerseyju je tik pred dnevom ameriške neodvisnosti vodil v zanimivo najdbo, ki bi lahko postavila nov rekord za najstarejše sporočilo v steklenici, kar so jih doslej našli. Do odkritja je 3. julija letos prišla Amy Smyth Murphy, ki je med sprehodom ob obali v državnem parku Corson's Inlet opazila nekaj, kar je štrlelo iz peska.

»Opazila sem nekaj, kar se mi je zdelo kot resnično lepa steklenica za vodo,« je za ameriško televizijsko postajo ABC7 New York povedala oblikovalka voščilnic. A kot se je izkazalo, gre morda več kot le za lepo starinsko steklenico z napisom Barr & Brother Philadelphia. Po podatkih spletnega portala za vrednotenje starin WorthPoint je omenjeno podjetje takšne steklenice za sodo izdelovalo v drugi polovici 19. stoletja. A to še ni vse: v njej se je skrival list papirja, ki bi lahko predstavljal najstarejše najdeno sporočilo v steklenici.

Objava na tiktoku

Amy Smyth Murphy je svoje odkritje in dosedanje ugotovitve objavila na družbenem omrežju tiktok. V starinski steklenici je našla vizitko pohištvenega podjetja W. G. & J. Klemm iz Philadelphie. Na zadnji strani je na roko napisana opomba, ki pravi takole: »Jahta Neptune pri Atlantic Cityju NJ, avgust 6-76.«

Steklenica s sporočilom FOTO: Asmythco/tiktok

Smyth Murphyjeva je s pomočjo arhiva časnika The Philadelphia Inquirer ugotovila, da sta podjetje v Philadelphii do leta 1881 vodila brata William in John Klemm, odkrila pa je tudi, da je jahto z imenom Neptune leta 1874 zgradil kapitan Samuel Gale iz bližnjega Atlantic Cityja. Vsi ti podatki so jo pripeljali do zaključka, da je bilo sporočilce napisano 6. avgusta 1876. To bi torej pomenilo, da gre za najstarejše sporočilo v steklenici, kar so jih kdaj našli, in bi lahko za dobrih deset let »premagalo« doslej najstarejše sporočilo, najdeno leta 2018 blizu otoka Wedge v Zahodni Avstraliji, ki je bilo vrženo v Indijski ocean leta 1886.

Preverjanje avtentičnosti

Na hrbtni strani vizitke je na roko napisana opomba. FOTO: Asmythco/tiktok

Po poročanju spletnega portala NJ.com je Amy Smyth Murphy zaprosila Guinnessovo knjigo rekordov za izvedbo postopka preverjanja avtentičnosti sporočila v steklenici, vendar bi lahko sam proces trajal več mesecev, zato bo minilo še nekaj časa, preden bomo zagotovo vedeli, ali gre za najstarejše najdeno sporočilo v steklenici.

Še vedno pa ostaja skrivnost, kdo je napisal sporočilo. Glede na raziskavo Amy Smyth Murphy o kapitanu Samuelu Galu je bila njegova ladja Neptune priljubljena jahta za razvedrilo, ki je redno prevažala potnike v zaliv Atlantic Cityja. Vsak od teh potnikov ali sam kapitan bi lahko vrgel steklenico čez krov.

Še vedno je skrivnost, kdo je avtor ročno napisanega besedila.

Razkrivanje zgodbe

Odkritje je prišlo le nekaj mesecev po obnovi plaže v Ocean Cityju, vredni več milijonov dolarjev; strokovnjaki domnevajo, da je nasipavanje peska steklenico morda izrinilo z oceanskega dna. Kakor je za NJ.com povedal profesor pomorske zgodovine na univerzi Stockton Steve Nagiewicz, od tedaj redno izkopavajo starinske predmete, nekateri pa tudi prosto plavajo po morju.

Medtem ko Amy čaka na odgovor iz Guinnessove knjige rekordov, navdušenje nad njenim odkritjem narašča. Ne glede na to, ali bo najditeljica rekorderskega predmeta ali ne, je odkrivanje koščka zgodovine zanjo in za njeno družino navdušujoča pustolovščina.