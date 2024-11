Matjaž Kumelj: Vse pride ob pravem času

Novomeščan Matjaž Kumelj je glasbeno pot začel v pevsko-plesni skupini 4play, ki so jo ustanovili leta 2005 in pozneje preimenovali v All 4 Play ter delovali do 2014. Vmes nas je Matjaž kot mister Slovenije zastopal na izboru Mister Universe 2013 v Dominikanski republiki. Širši publiki se je predstavil v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ljubitelje muzikalov pa navdušuje v uspešnici Mamma Mia. Zdaj 37-letnik pripravlja čisto pravo božično zgodbo, polno odlične glasbe za vse generacije in zabave, ki bo tudi paša za oči.

Pred smreko na ljubljanskem Prešernovem trgu z radostnim nasmehom pove: »Že več let zapored se moje božično vzdušje začenja krepko pred decembrom. Seveda zato, ker vsako leto prirejam svoje božične koncerte, in tudi letos ni nič drugače. Je pa to res lep čas, sicer precej deloven, ampak vseeno se mi zdi, da je nekaj v zraku ... dobra energija in pozitiva. Še malo in se začne veseli december.«

Dan brez klica

Božični prazniki mu veliko pomenijo že od malega. »Kot družina smo vedno hodili k babici za ta čas in se družili ob polni mizi dobrot in zapeli kakšno božično pesem. Seveda je moralo biti vse okrašeno in tudi to je bil obred, ki sem se ga vedno veselil. Ti prazniki mi od nekdaj prinašajo radost in veselje. Obožujem okrašeno mesto, doma imam po navadi vse v lučkah, in to me v decembru polni dan za dnem.« Božični večer še vedno preživi doma s svojimi najbližjimi.

Za svoj najljubši čas leta je pripravil božični program. FOTO: Igor Modic

»Vse bolj mi ugaja, da je miren večer, z nekaj več hrane, kakšno dobro penino in pozneje s prijatelji, ki pridejo na obisk. To je vse, kar si želim. Seveda ne sme manjkati ogenj v kaminu. Razpet bom med Ljubljano in Novim mestom, ampak kjer koli že bom, si bom naredil prijetno vzdušje.« Razkrije svoj božični ritual: »Z mami, ki prav tako nadvse obožuje božič – seveda sem to pobral po njej –, vedno rada še zadnji dan nakupujeva. Gre za majhen nakup za večerjo, dolgo kavo v mestu in slasten tiramisu. To je najlepši del dneva pred pripravo večerje, ki zadnja leta poteka mirno in brez pretiranega stresa okoli hrane.«

Ker božič prinaša sporočilo miru, me zanima, kako on najde svoj notranji mir. »Z leti sem se naučil, kako se sprostiti po napornih dneh. Obožujem večere ob gledanju filmov in v dobri družbi prijateljev. Točno to se zgodi tudi na božični večer in za božični dan. Takrat nikoli ne delam, ampak se prepustim čarovniji. Vem, da se sliši klišejsko, ampak takrat ne pričakujem nobenega klica ali maila, in to je čudovito.«

Božična turneja

Za svoj najljubši čas leta je pripravil božični program, ki ga bo tokrat izvedel z Alenko Godec in Nušo Derenda. »Ravno zdaj, med intervjujem, sem izvedel, da bomo dodali še en koncert v Ljubljani, torej jih bo skupaj šest. To je pravzaprav že turneja, ki se je neizmerno veselim. Res je, da bo naporno, ampak hkrati zelo uživam. Letos imam vrhunske gostje. V Novem mestu bodo z mano na odru Dinamitke iz muzikala Mamma Mia, pri vseh preostalih pa bosta nastopili odlični Alenka Godec in Nuša Derenda. Vse skupaj bo zazvenelo z vrhunskim 12-članskim orkestrom pod vodstvom Blaža Pahorja in vrhunskim triom Ladybugz. En koncert bo celo pri naših sosedih Italijanih v Trstu.«

Njegovi koncerti so zasnovani kot božična predstava. FOTO: Igor Modic

Alenko Godec in Nušo Derenda je včasih gledal samo po televiziji, zdaj pa ima to čast, da z njima deli oder. »To so stvari, ki si jih bom zapomnil za vse življenje. Vsa podpora, spoštovanje in odlična energija so tisto, kar nas povezuje ... in še se nismo naveličali drug drugega,« se nasmeji in opiše, kako se je začelo njihovo sodelovanje. »Pred osmimi leti sem se prvič lotil božičnih koncertov, takrat z Big Bandom, in Alenka Godec se je z veseljem odzvala mojemu povabilu in bila gostja. Nato se je razvedelo o moji praznični zgodbi, seveda je bilo potrebnega veliko mojega truda, in tako sem vsako leto priredil več tovrstnih koncertov. K sodelovanju sem povabil Nušo Derenda, Rebeko Dremelj, Ireno Yebuah Tiran. Vedno imam ob sebi žensko družbo ... in moram reči, da ni prevelikih problemov,« sklene z nasmeškom.

Njegovi koncerti so zasnovani kot božična predstava. »Med nastopom pripovedujem o svojih občutkih v decembrskih dneh, ne manjka niti sneg, scena je vsako leto skrbno postavljena. Med pesmimi je velika večina božičnih, ki jih poznajo mlajše in starejše generacije. V koncertu lahko uživa prav vsak. Pričakujete lahko ogromno dobre glasbe, duetov in zabave ter pravo pašo za oči.«

160-krat v isti vlogi

Od junija 2015 Matjaž igra vlogo Skyja v slovenski različici muzikala Mamma Mia, ki vedno znova napolni dvorane do zadnjega kotička. »Začetek decembra bo spet mammamievsko obarvan. Imamo dve predstavi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vedno se jih veselim, saj je to družba talentiranih ljudi, s katerimi delamo to zgodbo že skoraj 10 let. Res smo postali pravi prijatelji in poleg dobre zgodbe na odru se nadvse veselim vseh igralcev in pevcev. Mislim, da se bližamo 160. predstavi.« Seveda me zanima, kako je že toliko let igrati vedno znova isto vlogo. »Zanimivo,« odgovori v smehu. »Jaz nimam alternacije, kar pomeni, da sem igral v čisto vsaki predstavi, in moram reči, da sem se po kratkem premoru zaradi korone malo bal, kakšno bo vzdušje, ampak je skoraj še boljše, kot je bilo, če je to sploh mogoče. To je živa stvar in vsakokrat nekaj posebnega. Dobil sem tudi svojo poročno obleko kot nevesta ... seveda za prizor Sophiejine nočne more. To je nekaj, kar morate videti.«

Matjaž Kumelj in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Narediva tudi pregled že skoraj minulega leta. »Do teh misli vedno pridem ob koncu decembra, ko se vsa moja norija umiri. Takrat pogledam nazaj in se zavem, kaj vse se je zgodilo. Veliko manjših stvari je, ki sestavljajo mojo celoto. Definitivno si bom to leto zapomnil po velikih koncertih čez leto, vse več jih je, in to obožujem.« V novem letu se najbolj veseli svoje nove avtorske pesmi. »Skladba je že v procesu, delam jo s producentom Krešimirjem Tomcem. Z njo se bom predstavil v malo drugačni luči.« Za konec pa pove še svojo misel za najbolj čarobni mesec v letu: »Pomembno je, da imamo svoje sanje, ki jim sledimo, a vedeti je treba, da je za vse potreben čas. Zapomnite si, da vse pride ob pravem času.«