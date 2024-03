Prenova dvorišča ali terase: les je hladnejši, kompozit bolj trpežen

Tako kot notranji tudi zunanji prostori potrebujejo primerne talne obloge, ki jih izberemo glede na lego, izpostavljenost ter seveda tudi želje. Na dvoriščih in terasah so še vedno zelo pogoste ploščice, bodisi kamnite ali keramične, slednje so sicer nekoliko bolj občutljive, še posebno za mraz, in lahko počijo, mokre in pomrznjene pa so tudi spolzke in nevarne. Priporočljivo je, da kamnitih in keramičnih ploščic pozimi ne solimo, saj jim sol škoduje, enako velja za asfalt; ker so kamnite plošče med najtežjimi, niso primerne za balkone, preden se odločimo zanje, je dobro preveriti tudi statiko na mestu, kjer bi jih želeli položiti.

Še vedno so zelo priljubljene keramične ploščice in kamnite plošče. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Na balkonih in terasah se lastniki vedno pogosteje odločajo za lesene talne obloge ali obloge iz kombinacije lesa in plastike, poznamo jih tudi kot WPC-ploščice (wood-plastic composite oziroma kompozit lesa in plastike). Če jih želimo položiti sami, izberemo tiste na klik, se pa moramo pred polaganjem prepričati, da je podlaga ravna, v nasprotnem primeru bomo imeli veliko težav ne le med delom, tudi pozneje se bodo tla krivila, ploščice pa lahko posledično počijo.

Plošče lahko sestavimo sami na klik, za deske pa to ne velja.

Pozimi naj ne drsi

Pri lesenih imamo na voljo več različnih materialov, ki se med seboj razlikujejo po barvi, obstojnosti in trdoti; najpogosteje bomo na prodajnih policah našli ploščice iz bambusa, ta se obnese tudi v zaprtih prostorih, kjer je veliko vlage, v kuhinji in kopalnici, denimo, zato ga lahko uporabimo na balkonih in terasah, ki niso zaščitene s streho. Poleg bambusa sta med najbolj priljubljenimi materiali še macesen in akacija.

Več barv in vzorcev, pa tudi oblik, je na voljo, če izberemo WPC-plošče, te so tudi bolj trpežne in obstojne, enostavne za čiščenje, ne potrebujejo posebne nege, so tudi cenovno ugodne. WPC-plošče, še posebno če izberemo temnejše, pa se na soncu hitro segrejejo, zato je hoja po njih med poletno pripeko lahko neprijetna, manj se bodo segrele lesene, a bodo te pozimi in na dežju pod stopali bolj spolzke kot ploščice in kompozita. Oboje je dobro upoštevati, ko se odločamo, kaj izbrati.

Deske pritrdimo na podkonstrukcijo.

Priljubljena umetna trava

Iz lesa in kompozita lahko poleg ploščic izberemo tudi obliko desk, ki so primerne tako za balkone kot večje zunanje površine, je pa nekoliko bolj zapleteno polaganje, saj desk ne moremo na podlago položiti na klik, temveč jih privijemo, še prej je treba na tla položiti podkonstrukcijo. Vse druge lastnosti so enake kot pri lesenih in kompozitnih ploščicah.

Zunanje talne obloge lahko kombiniramo s preprogami, ki pa naj bodo iz bolj trpežnih materialov kot tiste, s katerimi prekrijemo tla v zaprtih prostorih. Pomembno je tudi, da je material odporen proti sončni svetlobi in ne bo prehitro zbledel. Še vedno so izjemno priljubljene tudi talne obloge v obliki umetne trave, saj se je v zadnjih letih kakovost močno izboljšala, tudi pravi trati so tovrstne preproge vedno bolj podobne. Umetna trava je med vsemi oblogami najbolj enostavna za polaganje in cenovno ugodna, prijetna je na dotik, po njej lahko hodimo bosi, na njej lahko sedimo, na soncu se ne segreje močno, enostavno jo je čistiti in ne potrebuje posebne nege, zato je primerna za gospodinjstva z otroki.